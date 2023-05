Vivere non è un gioco da ragazzi/ Anticipazioni puntata 15 maggio: Lele nei guai

Vivere non è un gioco da ragazzi, la nuova fiction di Rai 1

Questa sera, lunedì 15 maggio, alle 21.25 su Rai 1 debutta la nuova fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi” (dal 12 maggio in anteprima su RaiPlay), con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio per la regia di Rolando Ravello. Il protagonista della serie è Lele (interpretato da Riccardo De Rinaldis Santorelli), bravo ragazzo di umili origini, che frequenta il liceo con i figli dell’élite bolognese. Il ragazzo è innamorato di Serena (Matilde Benedusi), bellissima, intelligente e perfetta reginetta della scuola.

Vivere non è un gioco da ragazzi, location/ Dov'è stata girata la fiction?

Per fare colpo su di lei, Lele prende una pasticca di Mdma da lì inizierà per lui una rapida discesa fino alla morte dell’amico Mirco (Tommaso Donandoni), per una pasticca venduta proprio da Lele. Il ragazzo deciderà di confessare la sua responsabilità nella morte dell’amico, scatenando una sorta di “epidemia di verità” che porta tutti i protagonisti a fare i conti con i propri segreti.

Stefano Fresi e Claudio Bisio nel cast di Vivere non è un gioco da ragazzi

Riccardo De Rinaldis è il giovane protagonista di “Vivere non è un gioco da ragazzi”, al sua fianco troviamo tre grande attori: Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Fresi e Grimaudo interpretano i genitori di Lele, Marco e Anna. Marco è un idraulico in crisi di mezza età; mentre Anna, ex stella di periferia, fa la barista e ama la lettura. La vicenda farà deflagrare le contraddizioni della coppia. Claudio Bisio interpreta è Saguatti, poliziotto ruspante e popolare che inizialmente nitrerà in scena come “nemico” di Lele. Fabio Bonifacci è lo sceneggiatore di “Vivere non è un gioco da ragazzi”: “Il tono è quello di un viaggio drammatico nel dolore e nella colpa, che però incrocia spesso la leggerezza dell’adolescenza e la naturale commedia della vita, con un finale aperto alla speranza: se non scappi da ciò che sei, se stai lì e affronti quel che devi, ce la puoi fare”.

Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni prima puntata 15 maggio

Ecco le anticipazioni del primo episodio di “Vivere non è gioco da ragazzi”. Lele vive a Bologna in periferia ma va in un liceo del centro coi figli dei ricchi. Il padre artigiano è appena stato truffato e la famiglia fa fatica ad arrivare a fine mese. Lele è innamorato di Serena e per uscire con lei sperimenta le droghe e inizia a vendere una pasticca a settimana perché non ha i soldi per le serate. Ma una sera dà una “pasta” all’amico Mirco che viene trovato morto. Nel secondo episodio Lele vorrebbe confessare ma Pigi lo convince a non farlo. Ma il ragazzo deve fare i conti non solo con la sua coscienza: il poliziotto Saguatti sospetta di lui, gli spacciatori da cui ha comprato la droga minacciano di ucciderlo…











