Vivere non è un gioco da ragazzi, location/ Dov’è stata girata la fiction?

Dove è start girata “Vivere non è un gioco da ragazzi”?

Questa sera, lunedì 15 maggio, andrà in onda la prima puntata della fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi”, adattamento del libro di Fabio Bonifacci “Il giro della Verità”. La serie tv interpretata da Riccardo De Rinaldis, Stefano Fresi e Nicole Grimaudo è ambientata a Bologna. La produzione di “Vivere non è un gioco da ragazzi” ha concluso le riprese nelle prime settimane del 2022, dopo aver girato in varie location dell’Umbria, del Lazio e soprattutto dell’area di Bologna.

La fiction, infatti, ha avuto il sostengo dell’Emilia Romagna Film Commission. A fare sfondo alle vicende del giovane Lele e dei suoi genitori ci saranno i celebri portici di Bologna: i porticati misurano in lunghezza quasi 40 chilometri solo nel centro storico, e raggiungono i 62 km contando quelli fuoriporta. Dal 2021 i portici bolognesi sono un bene culturale patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Bologna, location della fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi”

Non mancherà Via D’Azeglio a Bologna con le sue ormai celebre luminarie. Dopo i versi di Lucio Dalla, Cesare Cremonini e Raffaella Carrà, lo scorso anno sono state “accesi” i celebri versi di “Imagine” di John Lennon. Non è escluso che sullo sfondo di “Vivere non è un gioco per ragazzi”, appaia la Basilica di San Petronio o il celebre complesso di Santo Stefano. e musica della serie sono di Maurizio Filardo. Nel primo episodio e nel promo andato in onda, si può sentire il brano “18 anni” di Ariete. È possibile vedere “Vivere non è un gioco da ragazzi” su Rai 1 ma anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

