Vivi e lascia vivere 2 ci sarà?/ Anticipazioni, regista: “ho un’idea per proseguire”

Vivi e lascia vivere, la fiction di Raiuno che ha incollato davanti ai teleschermi una media di sette milioni di telespettatori e che si congeda dal pubblico questa sera, potrebbe essere una delle fiction della Rai su cui puntare per il futuro. I fans hanno seguito con affetto sin dalla prima puntata la serie interpretata da Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini sperando di poter vedere in futuro una seconda stagione. Ad alimentare speranze sulla possibilità di vedere presto in onda Vivi e lascia vivere 2 è il regista Pappi Corsicato. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, pur ammettendo di aver lavorato a Vivi e lascia vivere senza pensare ad un’eventuale seconda stagione, ammette che sta prendendo in considerazione l’idea di dare vita ad un sequel. “Questa serie, in realtà, non nasceva con il presupposto di avere un seguito. Però ho già una idea di come potrebbe proseguire, ribaltando un po’ le carte ma è tutto ancora nella mia testa. Vediamo che succede anche con i decreti, le restrizioni, bisogna fare i conti anche con quello“, ha dichiarato.

VIVI E LASCIA VIVERE 2: ELENA SOFIA RICCI FONDAMENTALE

Oltre che per la trama convincente, Vivi e lascia vivere ha conquistato i fans anche per la presenza di Elena Sofia Ricci, un’attrice che riesce sempre a calarsi perfettamente in tutti i ruoli che interpreta, ma che è abituata a tuffarsi sempre in nuove avventure. Elena Sofia Ricci che ha scelto d’interpretare per più volte solo Suor Angela, accetterà d’interpretare ancora Laura? La storia della seconda stagione di Vivi e lascia vivere, dunque, potrebbe ruotare ancora intorno alla vita del personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci o essere stravolta, concentrandosi, ad esempio, sui figli di Laura, in particolare su Giada, la sua primogenita, divisa tra la voglia di avere un futuro lontana dalla sua famiglia e la voglia di vivere un amore vero e sincero.



