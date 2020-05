Vivi e lascia vivere 2 ci sarà?/ Pappi Corsicato: “Ho già un’idea su come proseguire”

Pubblicità

Ci sarà la seconda stagione di Vivi e lascia vivere? Manca ancora una settimana al finale di stagione della fiction, ma è chiaro che le vicende che hanno visto protagonista Laura Ruggero e la sua famiglia hanno appassionato molto gli italiani. Ecco perché l’ipotesi che ci sia Vivi e lascia vivere 2 nasce spontanea e sembra avere anche molte possibilità. Mentre va in onda il penultimo appuntamento, iniziamo infatti a scoprire quale potrebbe essere il futuro della fiction con Elena Sofia Ricci. La prima prova di una quasi certa seconda stagione è sempre l’Auditel, che in questo caso ha segnato una media di circa 7 milioni di telespettatori. Un risultato ottimo che denota la fiducia del pubblico allo show.

Vivi e lascia vivere 2: le anticipazioni del regista

L’altro prova che Vivi e lascia vivere 2 ci sarà sono le parole del regista Pappi Corsicato. A Fanpage ha infatti dichiarato che “Questa serie, in realtà, non nasceva con il presupposto di avere un seguito”. Tuttavia le speranze non sono perse del tutto: “Però ho già un’idea di come potrebbe proseguire, ribaltando un po’ le carte. Ma è tutto ancora nella mia testa”, avverte. Corsicato ha infine aggiunto: “Vediamo che succede anche con i decreti, le restrizioni… Bisogna fare i conti anche con quello”. Sarà dunque da capire quale sarà il finale dello show, sia in fatto di trama che in fatto di ascolti.



