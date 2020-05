Vivi e lascia vivere/ Anticipazione puntate 21 maggio: Laura contro i suoi figli?

Pubblicità

Vivi e lascia vivere tornerà in onda tra una settimana esatta, quando il calendario dirà giovedì 21 maggio 2020, ancora una volta in prima tv su Rai Uno. Sarà il momento della penultima serata della serie con protagonista Elena Sofia Ricci che si avvia verso un finale avvincente e pieno di possibili colpi di scena. C’è sicuramente curiosità di capire cosa accadrà arrivati ormai a un passo dal termine di una serie che ha ricevuto ottimi riscontri di pubblico e di critica. Al momento non è chiaro però se si farà una seconda stagione o meno, quello che sembra evidente è che purtroppo ogni ragionamento è rinviato a data da destinarsi vista l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. C’è da dire però che filtra cauto ottimismo sulla possibilità di una seconda stagione anche per gli interessanti ascolti raccolti fino a questo momento.

Vivi e lascia vivere, anticipazioni puntate 21 maggio 2020: Laura e mille difficoltà

Cosa accadrà nelle puntate del 21 maggio 2020 di Vivi e lascia vivere? Nella prima Laura si troverà a vivere un vero e proprio trauma. Questo perché il ritorno del marito dall’aldilà l’ha di certo turbata. La donna si è messa contro anche i figli che non le perdoneranno per il momento di non averle svelato quanto accaduto, una verità che si è rivelata loro nel momento in cui la donna è stata assente. Nina e Giovanni sono molto arrabbiati, ma di certo quella che ha alzato il tono più di tutte è Giada che sta pensando di non invitare sua madre alla cerimonia di laurea. Nel secondo episodio invece Laura se la dovrà vedere con il lavoro. L’azienda dove è stata assunta è vicina al fallimento, una vincita al gioco di Renato però potrebbe improvvisamente cambiare le carte in tavola. Intanto si inizia a vedere chiaro sulla fuga del suo ex, Toni. Questi è stato accusato di omicidio, ma sarà davvero il colpevole?



