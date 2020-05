VIVI E LASCIA VIVERE/ Anticipazioni 14 maggio: Renato torna a Napoli, Laura sconvolta

Pubblicità

Cosa accadrà nel corso della prossima puntata di Vivi e lascia vivere? Ormai Giada ha intuito che c’è qualcosa che non va e che quella raccontata da sua madre Laura non è la verità. È per questo che decide di partire per Tenerife e scoprire cosa sia realmente accaduto a suo padre. Ed è proprio qui che, a gran sorpresa, lo incontra. L’uomo svela quanto accaduto e gli presenta quella che ad oggi è la sua compagna, nonché madre di suo figlio. Giada è sconvolta e decide di tornare in Italia ma non da sola: con lei a Napoli porta anche suo padre Renato. Incontra perciò i suoi fratelli e svela loro tutta la verità con suo padre al suo fianco. Laura sarà l’ultima a scoprire di questo ritorno: la donna è sconvolta e litiga duramente con sua figlia Giada. Appuntamento a giovedì 14 maggio su Rai 1. (Aggiornamento di Anna Montesano)



Vivi e lascia vivere, anticipazioni 14 maggio

È previsto per giovedì prossimo, 14 maggio, il quarto appuntamento con Vivi e lascia vivere. La fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero continua non senza colpi di scena. Nella quarta puntata la protagonista decide di chiudere i rapporti con Toni. La rottura va avanti fino a quando l’uomo si sente male e finisce in ospedale. Di fronte alla notizia del malore, Laura decide di fare un passo indietro e andare a trovarlo. Intanto Nina cerca di scoprire di più su Andrea, il ragazzo visto per la prima volta nella casa in cui si è furtivamente introdotta insieme alle amiche e che ha poi iniziato a pedinarla. Nel farlo inizia ad avvicinarsi a lui e a conoscerlo meglio. Cosa accadrà invece a Giada?

Le bugie di Laura vengono scoperto: i figli non la perdonano!

Nella prossima puntata di Vivi e lascia vivere, in onda giovedì 14 maggio su Rai 1 alle 21.20, Giada torna a Napoli dopo aver fatto una scoperta scioccante e, infatti, non torna da sola. Ciò che verrà a galla ricadrà proprio su Laura, che dovrà fare i conti con tutte le bugie dette ai suoi figli. La donna cercherà di dare le sue spiegazioni ma tutti e tre i suoi figli non saranno propensi a perdonarla, anzi, addirittura andranno via di casa. Anche le amiche decideranno di voltarle le spalle dopo aver scoperto tutta la verità. L’unico a rimanere al suo fianco sarà proprio Toni.



