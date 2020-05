Vivi e lascia vivere/ Anticipazioni 14 maggio: Renato ritorna in città!

Pubblicità

VIVI E LASCIA VIVERE, DOVE SIAMO RIMASTI

Vivi e lascia vivere torna nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 14 maggio 2020, in prima Tv assoluta. Andranno in onda gli episodi 7 e 8, dal titolo “La scoperta” e “L’inganno“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Toni (Massimo Ghini) si avvicina sempre di più ai figli di Laura (Elena Sofia Ricci). Parla con Giada (Silvia Mazzieri) per offrirle un lavoro e regala un amplificatore a Giovanni (Giampiero De Concilio). Intanto, Nina (Carlotta Antonelli) torna nella villa in cui ha rubato e scopre che Andrea è ossessionato da lei. La ragazza però decide di fuggire, ma Andrea la rintraccia e le rivela di avere un disturbo ossessivo della personalità. Quella sera, Toni invita Laura a cena in un ristorante che vorrebbe acquistare ed è lei a convincere il proprietario a vendere. Nel passato, Laura lavora per Toni di nascosto dal padre. Nel presente, Laura bacia Toni, mentre Giada litiga con il fidanzato e si confida con Luciano, che tenta di abusare di lei. La ragazza decide quindi di ritornare a casa, ma evita di dire qualsiasi cosa ai fratelli. Al mattino successivo, una delle api di Laura viene preso di mira dalla famiglia di Daniela, che interviene per fermare lo scontro. Nina invece scopre che cosa è successo alla sorella e riferisce tutto a Laura, mentre si trova in presenza di Toni. Quest’ultimo invia i suoi uomini a picchiare Luciano, mentre Laura offre di nuovo un lavoro a Daniela.

Nella puntata di Vivi e lascia vivere Laura inizia a credere che sia stato Toni a distruggerle l’Ape solo per entrare in affari con lei. Dopo un’uscita segreta, Andrea finisce per credere che Nina gli abbia mentito e ha una crisi. Giada invece ritira uno stato di famiglia e scopre che non esiste un certificato di morte del padre. Intanto, Sara e Giovanni finiscono a letto insieme, mentre il fratello di Andrea impone a Nina di non tornare più alla villa. Nel passato, Toni uccide un uomo per sbaglio e Laura fugge da lui. Nel presente, Laura intuisce che è stato Toni a far picchiare Luciano. Giada invece trova gli effetti personali del padre e scopre dal Consolato a Tenerife che non risulta nessun morto negli ultimi mesi. Quella sera, Toni fa una sorpresa a Laura dopo un viaggio a Lussemburgo, ma la donna decide di allontanarlo sia dalla sua vita privata sia dalla società. Più tardi, Toni ha un attacco cardiaco, mentre Nicola scopre la verità sull’incendio a Los Hermanos e che non risulta nessun morto. Con la scusa di accompagnare il fidanzato a Milano, la ragazza riferisce alla madre che starà via per qualche giorno. Il suo obiettivo è andare a Tenerife per scoprire la verità sul padre.

VIVI E LASCIA VIVERE ANTICIPAZIONI DEL 14 MAGGIO 2020

Ecco cosa succederà nella puntata di Vivi e lascia vivere di oggi. Le anticipazioni della trama degli episodi 7 e 8

EPISODIO 7, “LA SCOPERTA” – Giada è determinata: ha deciso di andare a Tenerife per indagare sulla presunta morte del padre. Intanto, Giovanni cerca di convincere Toni a rimanere nella loro vita. Giada alla fine riesce nel suo intento e trova Renato, che vive un’esistenza felice con la sua nuova famiglia e il figlio appena nato. La ragazza cerca di convincerlo a seguirla fino in Italia per incontrare gli altri figli, ma Renato crede che sia troppo presto. In qualche modo però riuscirà a portarlo con sè fino a casa, dove metterà al corrente i fratelli di tutto quello che ha scoperto.

EPISODIO 8, “L’INGANNO” – Laura dovrà pagare il conto per tutte le bugie dette: i tre figli non vedono di buon occhio la sua decisione di ‘uccidere’ il marito, anche se lo ha fatto per proteggerli. Giada affronterà ancora una volta Laura e la rabbia della madre la spingerà a metterle le mani addosso. Nonostante abbia tutte le ragioni dalla sua parte, la menzogna di Laura è troppo scottante perchè i figli accettino di rimanere ancora in casa con lei. Rimasta sola, la protagonista deciderà di fare un passo indietro e cercare ancora una volta Toni?



