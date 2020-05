Vivi e lascia vivere/ Anticipazioni 21 maggio: Giovanni investito, morirà?

Pubblicità

VIVI E LASCIA VIVERE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 21 maggio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Vivi e lascia vivere in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “La verità” e “La separazione“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Giada (Silvia Mazzieri) continua ad inventare scuse alla madre, mentre scopre che il padre è ancora vivo. Gli racconta tutto e Renato (Antonio Gerardi) la informa di avere una nuova compagna, Paloma, da cui ha avuto da pochissimo un figlio. Intanto, Giovanni (Giampiero De Concilio) inizia a provare sempre più interesse per il fratello di Sara (Irene Casagrande), Luca, e decide di andare a fare visita a Toni (Massimo Ghini). Poco dopo, l’uomo d’affari viene colpito da un malore a causa dei suoi problemi di cuore. Nel frattempo, Nina (Carlotta Antonelli) esce di nascosto con Andrea per aiutarlo a risolvere i suoi problemi con il passato. Giada invece impone al padre di ritornare con lei a Napoli e affrontare la famiglia. Intanto, il fidanzato di Giada ha una relazione segreta con una ballerina del locale di Luciano. Dopo aver assistito alla performance del figlio con Sara, Laura scopre che Toni è finito in ospedale e decide di andare a fargli visita. Non sa che in quel momento Renato e Giada sono appena arrivati in aeroporto. Ritornata a casa, Laura scopre l’amara verità e non riesce a rispondere alle accuse di Giada. Alla fine i tre figli decidono di voltarle le spalle e andarsene.

Nella puntata di oggi di Vivi e lascia vivere la situazione per Laura precipita sempre di più. Dopo aver dato uno schiaffo a Giada, anche le amiche scoprono delle sue menzogne e decidono di lasciarla. Marilù (Iaia Forte) infatti scopre tutto sul fratello e informa il resto del gruppo: solo Rosa (Bianca Nappi) accetterà di rimanere per continuare a lavorare. Dopo aver scoperto della relazione fra Laura e Toni, Renato invece decide di rimanere a Napoli e sistemare anche i conti legati ai suoi debiti. Intanto, Giada scopre che il suo ex ragazzo si è consolato in fretta con una delle ballerine. Decide poi di incontrare di nuovo Luciano, appena rilasciato dall’ospedale in seguito all’aggressione. Accetta anche di dormire a casa sua e scopre che Luciano non può ospitare il figlio in casa sua per via dei precedenti. Mentre Nina bacia Andrea, Giovanni cede alla sua attrazione per Luca e fa altrettanto. Persino Giada si presenta nel letto di Luciano.

VIVI E LASCIA VIVERE ANTICIPAZIONI DEL 21 MAGGIO 2020

Scopri le anticipazioni puntata di oggi di Vivi e lascia vivere

EPISODIO 9, “LA VERITÀ” – Laura continua a destreggiarsi a fatica fra mille difficoltà. L’abbandono da parte dei figli è ancora una situazione critica per la donna, soprattutto quando Giada le comunicherà di non volerla avere al suo fianco il giorno della cerimonia di laurea. Crede alle parole del padre e accetta solo che Renato le stia vicino. In Laura inizia a farsi strada il sospetto che il marito non abbia raccontato tutta la verità ai figli e che stia cercando di metterglieli contro. Risoluta come non mai, deciderà di fare di tutto per impedirglielo. Qualcosa fra l’ex coppia sembrerà cambiare quando Renato vince al gioco e promette di risolvere tutti i debiti. Anche se non sarà così.

EPISODIO 10, “LA SEPARAZIONE” – Toni decide di uscire dal suo losco giro e si mette contro il socio, con cui ha una tremenda lite. Sappiamo che uno dei due verrà ucciso, ma di chi si tratta? Da quanto ne sappiamo, sarà Toni a diventare il principale sospettato del delitto. Guai in arrivo anche per Nina: Andrea la sorprenderà in atteggiamento equivoco con un altro ragazzo, anche se lei è innamorata del primo. Giovanni invece è confuso: prova qualcosa di forte per Luca, ma i suoi sentimenti lo spingeranno a finire nei guai. E pure sotto a un’auto: chi ha cercato di investirlo? Si tratta di Sara, cieca di gelosia oppure del ragazzo di Luca?



