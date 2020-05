Vivi e lascia vivere/ Anticipazioni 28 maggio: un colpo di scena nel finale?

Pubblicità

VIVI E LASCIA VIVERE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 28 maggio 2020, andranno in onda gli ultimi due episodi di Vivi e lascia vivere in prima Tv assoluta. Saranno l’11° e il 12°, dal titolo “La minaccia” e “L’addio“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Renato (Antonio Gerardi) decide di giocare di nuovo d’azzardo ed ottiene molti soldi. Laura (Elena Sofia Ricci) invece è sul punto di crollare sul lavoro, ma Rosa le dà la forza necessaria per andare avanti. Continua anche a vedere Toni (Massimo Ghini), l’unico oltre a Giovanni (Giampiero De Concilio) che ha intenzione di parlarle ancora. Il ragazzo invece ha ancora problemi col padre: Renato gli fa delle pressioni perchè continui a praticare nuovo. Giovanni invece ha in mente solo Luca e i baci che si sono scambiati: il suo rapporto con Sara diventa sempre più freddo. Nel frattempo, Giada rivede ancora Luciano, con cui ha iniziato a convivere. Comunica inoltre alla madre di non volerla vedere alla sua laurea. La Ruggeri però si presenta alla cerimonia e prima di andarsene, parla anche con la figlia per farle sentire la sua presenza. Nina invece sta con Andrea, di cui inizia a scoprire diversi dettagli del suo passato. Il ragazzo però entra in crisi quando la vede parlare con qualcun altro.

Nell’ultima puntata di Vivi e lascia vivere Renato alla fine ottiene i soldi al gioco d’azzardo e decide di pagare i debiti di Laura, in nome dei figli che hanno cresciuto insieme. Toni invece inizia a vivere nei guai. Gli affari vanno male e in più la Polizia lo sospetta di omicidio. Un uomo con cui collaborava infatti è stato ucciso e visto che Toni ha fatto perdere le sue tracce, diventa il principale sospettato del delitto. Nel passato, Laura propone a Toni di fuggire insieme, ma vengono sorpresi da un uomo che ha contratto dei debiti con il ragazzo. Minaccia persino di uccidere Laura e durante la colluttazione, Toni lo uccide. Laura fugge senza voltarsi più indietro. Nel presente, Laura continua a pensare al motivo della sua rottura con Toni e conclude che potrebbe essere colpevole anche del secondo delitto. Dati i loro legami, viene anche interrogata dalla Polizia. Laura però decide di informare Giada (Silvia Mazzieri) su tutto quello che sta succedendo, mentre Luca riferisce a Giovanni di non voler più avere a che fare con lui. Dopo tutto ha una relazione con sua sorella e non vuole ferirla. Quella sera, Renato convince Laura ad uscire a cena con lui e poi le offre di pagarla ancora per aiutarla con l’attività. La donna però comprende il suo inganno. Intanto, Giovanni rivede Luca e i due si baciano a una festa. Una volta all’esterno, Giovanni viene investito da un’auto.

VIVI E LASCIA VIVERE ANTICIPAZIONI DEL 28 MAGGIO 2020

Scopri cosa riserva il finale della prima stagione di Vivi e lascia vivere, ecco le anticipazioni

EPISODIO 11, “LA MINACCIA” – Laura riceve un’altra brutta notizia: Giovanni è in pericolo di vita ed è stato ricoverato in ospedale. Per una volta, i Ruggeri decidono di mettere da parte il loro orgoglio e riunirsi al capezzale del ragazzo. Anche Toni viene informato di quanto accaduto a Giovanni e anche se ancora sospettato di omicidio, è disposto a correre ogni rischio pur di vederlo. Renato invece decide di partire, mentre qualcuno inizia a ricattare Laura.

EPISODIO 12, “L’ADDIO” – Laura corre ancora dei pericoli con la sua attività. Solo cedere tutto potrebbe salvare le donne dal baratro, anche se non sono disposte a cedere. Per Laura, iniziare a lavorare da imprenditrice ha significato cambiare tutto della sua vita. E anche per Rosa è così. La più debole delle due però è proprio la Ruggeri, messa ancora in ginocchio dal ricatto. La sua paura è che qualcuno possa fare del male non solo a se stessa, ma anche ai suoi figli. Così cede, ma gli eventi cambiano e il colpo di scena è dietro l’angolo.



