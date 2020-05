Vivi e lascia vivere/ Anticipazioni ultima puntata 28 maggio: Laura sotto ricatto

Pubblicità

Vivi e lascia vivere sta per giungere al termine. Il 28 maggio va in onda su Rai 1 il sesto ed ultimo appuntamento con la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero. La protagonista ne ha affrontate davvero tante in queste puntate ma sono ancora molti gli ostacoli che la attendono. Nei prossimi due episodi di Vivi e lascia vivere, Laura sarà alle prese col terrore per le condizioni di salute di suo figlio Giovanni, che rimarrà vittima di un incidente. I problemi arriveranno anche dal suo ex marito Renato che, dopo aver deciso di rimanere a Napoli, cambierà idea e vorrà tornare a Tenerife. Come affronteranno i figli e la stessa Laura questa decisione? I ragazzi si schiereranno ancora dalla parte di Renato o capiranno quelle che sono state le ragioni di Laura?

Vivi e lascia vivere: Laura Ruggero e famiglia a rischio!

Negli ultimi due episodi di Vivi e Lascia Vivere tutti i nodi verranno al pettine, ma non mancheranno imprevisti. Oltre alla questione di Renato, Laura Ruggero dovrà fare i conti con l’attività messa in piedi assieme alle sue amiche. Qualcuno tenterà infatti di ricattarla, mettendo in pericolo anche la sua famiglia. Né Laura né tantomento le sue amiche e socie saranno però tentate dall’abbandonare l’impresa portata avanti sino ad oggi e, anzi, combatteranno fino alla fine per non vanificare tutti gli sforzi fatti sino ad oggi.



