Ormai si sa che la figlia di Elon Musk, Vivian Wilson, non abbia rapporti idilliaci col padre e la tensione non accenna a scendere. In particolare, la ragazza si è fatta sentire dopo che il magnate è diventato di nuovo papà, per la precisione del suo quattordicesimo figlio. Su Tik Tok Vivian Wilson ha espresso il suo disappunto per aver scoperto solo tramite i social di avere un altro fratello, e a quanto pare non è la prima volta! “Tecnicamente questa volta è stato tramite Threads“, ha scritto la ragazza che è venuta a sapere sulla celebre piattaforma di avere un nuovo fratellino.

Poco tempo fa, Vivian Wilson aveva fatto riferimento al fatto che in passato era successa la stessa cosa, lamentandosi con queste parole: “Se avessi un nichelino per ogni volta che ho scoperto di avere un fratellastro tramite Reddit ne avrei due“. Quanto ha scritto sui social ha fatto indubbiamente scalpore, così come ultimamente fanno scalpore le azioni di Elon Musk, spesso criticate dalla figlia Vivian Wilson. Quest’ultima ha deciso di non portare più nemmeno il cognome del padre, cosa che probabilmente ha portato i due a non avere nemmeno più un rapporto.

Vivian Wilson, Elon Musk padre del 14mo figlio Seldon Lycurgus

Vivian Wilson ha deciso di portare il cognome della madre Justine Wilson, moglie di Elon Musk dal 2000 al 2008. L’imprenditore ha avuto con lei cinque figli: il primo, Nevada Alexander è morto a soli dieci mesi nella culla. Poi sono nati Griffin e Vivian, due gemelli, mentre successivamente sono arrivati Damian, Saxon e Kai, altri tre gemelli nati grazie alla fecondazione assistita. Elon Musk diventa padre ancora una volta nel 2020, quando nascono X Æ A-12, Exa Dark Sideræl e Techno Mechanicus. Con Shivon Zilis ha avuto altri due gemelli di nome Azure e Strider mentre a febbraio 2024 è nata Arcadia. Ashley St. Clair spunta poi nel 2025 dicendo di aver partorito un figlio da Elon Musk, anche se di lui non si conosce ancora il nome. L’ultimo nato è stato Seldon Lycurgus, colui a cui fa riferimento Vivian Wilson.