Viviana Bazzani choc/ “Ho perso vista da un occhio dopo colluttazione con migrante”

Viviana Bazzani, ex agente di polizia divenuta popolare per la sua partecipazione alla quinta edizione del reality show l’Isola dei Famosi, ha reso uno sfogo inedito ripreso da Dagospia in merito ad un episodio drammatico avvenuto diversi anni fa ma che l’ha profondamente segnata. Era la fine degli anni Novanta, e la Bazzani rimase coinvolta in una colluttazione che ebbe delle conseguenze gravi sulla sua vita. Nella sua confessione-sfogo ha dichiarato: “Ricordo come se fosse ieri quella tragica e fredda notte d’inverno a Pescara di fine anni 90 che mi ha rovinato la vita perdendo per sempre e completamente la vista del mio occhio sinistro in seguito ad una colluttazione con un migrante albanese clandestino mentre ero con la volante per i controlli”. L’ex isolana rammenta con estrema lucidità quello che le capitò oltre venti anni fa. Viviana non crede di poter mai perdonare la persona che le ha fatto così tanto del male: “Perdonare questo giovane delinquente no, ma comprenderlo si perché il problema immigrazione fuori controllo c’è sempre stata, negli anni 90 con gli sbarchi dall’Albania, ed oggi con gli sbarchi in sud Italia dall’Africa, ma su questo fenomeno ho le mie idee molto chiare e decise…”, ha aggiunto.

VIVIANA BAZZANI CONFESSIONE CHOC

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi voluto ricordare con estrema emozione ed altrettanto orgoglio il suo lavoro nelle vesti di agente di polizia, quando per sei anni ha fatto parte della scorta a Roma di Giovanni Falcone. “Noi agenti di scorta non avevano un vero e proprio rapporto con lui, ma ricorderò sempre la sua gentilezza, umanità e quella calda carezza che mi ha dato che non dimenticherò mai…”, ha commentato Viviana Bazzani. La vita di Viviana è stata caratterizzata da numerose e variegate esperienze. Come ricorda IlDecoder.com, nel 1985 si classificò decima a Miss Italia ma l’anno successivo vinse il concorso di bellezza. Viviana fu anche una delle prime donne ad entrare in Polizia. “Non è stato facile, eravamo 20 tra 800 uomini… ho sempre scelto il reparto operativo, stare in un ufficio non era la mia vita”, dichiarò. Poi prese parte come non Vip alla quinta edizione dell’Isola dei Famosi. “Sono stata fortunata, una bella esperienza. Impari cos’è veramente importante nella vita e capisci davvero di quanto superfluo ci circondiamo”, aveva detto dopo quell’esperienza.

