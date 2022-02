Viviana Natale, chi è ex moglie Beppe Signori/ La figlia Denise “Papà contentissimo”

Beppe Signori, chi è l’ex moglie Viviana Natale

Beppe Signori è ospite di “Verissimo“, il programma condotto da Silvia Toffanin. L’ex bomber di Lazio e Bologna è stato sposato con Viviana Natale. Si tratta di un modella, vincitrice di Miss Cinema 1988, attrice, tifosa della Juventus e in generale del calcio, la quale con la complicità di amici comuni, riesce ad incontrare in quegli anni quel calciatore che tanto ammira. Nel loro primo incontro, come ha raccontato in alcune interviste anni fa la stessa Viviana Natale, Beppe Signori l’ha conquistata raccontando barzellette, investendola con battute e buon umore. Iniziò così, tra i sorrisi, la loro storia d’amore, culminata nel 1997 con il matrimonio e la nascita di tre figli: Denise, Greta e Nicolò. Dopo la loro separazione, Viviana Natale ha accantonatato la carriera da attrice ed è diventata manager e chef con un suo brand di banqueting con il quale organizza banchetti per eventi.

Beppe Signori, le dichiarazione della figlia Denise dopo l’assoluzione

La figlia maggiore di Beppe Signori, Denise raccontò la felicità del padre dopo aver chiuso il controverso capitolo “calcioscommesse“: “Papà è contentissimo, una notizia che aspettava perché sapeva di essere innocente e non vedeva l’ora che succedesse. Io l’ho scoperto questa mattina dai giornali, un risveglio fantastico e una gran bella sorpresa”. La figlia dell’ex calciatore della Lazio e della Nazionale Giuseppe Signori ha commentato così la notizia della firma della ‘grazia’ del presidente della Figc Gabriele Gravina per il 53enne radiato in seguito al presunto coinvolgimento nello scandalo scommesse. Tutto falso, come hanno accertato i tribunali di Piacenza, il 23 febbraio scorso e di Modena il 30 marzo scorso che, per due volte, l’hanno assolto dalle accuse di frode sportiva e associazione a delinquere per non avere commesso il fatto.



