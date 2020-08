Viviana Parisi e figlio Gioele Mondello scomparsi/ Ipotesi allontanamento volontario

Sono ancora molti i dubbi attorno alla scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Mamma e figlio scomparsi non si trovano da quando hanno avuto un incidente stradale, non grave, lungo l’A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, si sta indagando per sequestro di persona, ma gli inquirenti non escludono la pista dell’allontanamento volontario. Non è chiaro, ad esempio, perché la 43enne abbia detto al marito Daniele Mondello che era diretta a Milazzo per acquistare un paio di scarpe al figlio e poi si sia ritrovata a 100 chilometri di distanza. La Stampa a tal proposito spiega che non si esclude che la donna possa essere salito col figlio su un’altra macchina: per i vigili del fuoco è difficile che riesca a spostarsi a piedi. Le ricerche comunque proseguono: sono 70 le persone coinvolte tra vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri, protezione civile e volontari. Impegnati anche cani molecolari e droni. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Messina che ha attivato il piano provinciale di intervento per le persone scomparse.

MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI: SEGNALAZIONI E APPELLI

Le perlustrazioni delle ultime ore non hanno dato risultati. Neppure quelle all’interno di due laghetti nelle campagne di Caronia, dove erano state individuate impronte fresche. Ora si battono altre strade a caccia di indizi. Di sicuro Viviana Parisi non ha chiamato nessuno per chiedere aiuto dopo l’incidente: ha lasciato il telefonino in auto insieme alla borsa e il portafoglio, che conteneva un centinaio di euro all’interno. Ma anche qualche giorno fa avrebbe prelevato centinaia di euro. Non mancano le segnalazioni: ieri è stata segnalata la presenza della donna il 4 agosto in un parco giochi a Giardini Naxos. Secondo La Stampa, ieri sera è arrivata un’altra segnalazione da Motta d’Affermo, dove è stata trovata una mascherina con due fazzoletti sporchi di sangue.

Il marito della donna, Daniele Mondello, che di professione fa il dj e vocalist, è stato sentito due volte. Ha raccontato di una situazione psicologica labile, in particolare a causa del lockdown. E infatti sono stati accertati alcuni accessi al pronto soccorso per attacchi di panico. Ma ha parlato anche di «un momento di tensione nella coppia che andava avanti da mesi». Nella serata di ieri ha pubblicato un video appello sui social: «Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte».



