Viviana Parisi e figlio scomparsi da Messina da 4 giorni/ Spunta l’ipotesi sequestro

Non si trova Viviana Parisi, la 43enne mamma messinese scomparsa da giorni assieme al figlio Gioele di 4 anni. Le ricerche vanno avanti senza sosta, coinvolgendo anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e ovviamente gli elicotteri delle forze dell’ordine, ma di loro non vi è traccia, come se fossero svaniti nel nulla. L’ultima ipotesi, quella caldeggiata dal Quotidiano.net in data odierna, 7 agosto, e che la madre, che di lavoro fa la dj, sia fuggita assieme al figlio volontariamente. Secondo quanto riporta il giornale, infatti, sarebbe spuntata un’altra auto sulla scena, una persona che potrebbe aver aiutato Viviana e Gioele ad allontanarsi e a sparire. Anche per questo le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per sequestro di persona, una delle tante ipotesi plausibili, mentre sembra decadere l’idea che la mamma abbia perso l’orientamento nelle campagne del messinese dopo l’incidente sull’A20: possibile che nessuno li abbia avvistati alla luce della diffusione della stessa notizia di sparizione?

VIVIANA PARISI E IL FIGLIO SCOMPARSI: LEI DICEVA DI VOLER TORNARE A TORINO

Più probabile, ma la speranza ovviamente è che non sia accaduto nulla di male, che i due siano caduti da qualche parte, o peggio ancora, siano stati sequestrati da qualche malvivente per un motivo al momento oscuro. Tutte idee che per ora non hanno alcuna fondatezza, ma su cui si sta cercando di ragionare per trovare il bandolo della matassa. La cosa certa è che Viviana aveva dato dei segnali di depressione negli ultimi mesi a causa del lockdown, per via del fatto di non poter lavorare (i locali notturni hanno riaperto un mese fa), come aveva del resto fatto capire la stessa tramite un post social pubblicato poco prima della sparizione. Inoltre, stando a quanto scrive Quotidiano.net, pare che la donna dicesse di voler tornare nella sua casa di Torino (dove è nata), e prima della scomparsa avrebbe ritirato 500 euro. Intanto è spuntata la testimonianza di un ragazzino che avrebbe avvistato la donna con il figlio a Giardini Naxos, in provincia di Messina: la segnalazione è al vaglio della polizia.



