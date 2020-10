VIVIANA PARISI E GIOELE, GIALLO CARONIA/ “Si indaga per sequestro e omicidio”

Le impronte sul pilone analizzato non sono di Viviana Parisi: proseguono le indagini sul giallo di Caronia. Come riportato da Storie Italiane, la Procura indaga anche per sequestro e omicidio. Sono trascorsi 64 giorni dall’incidente e al momento si indaga a tutto campo. «Noi fino adesso non sappiamo nulla, è come il primo giorno. Mi chiedo come mai le autorità non hanno trovato ancora niente», le parole del padre ai microfoni del programma di Eleonora Daniele: «Mia figlia secondo me è stata portata lì, non si sarebbe mai buttata dal traliccio. Secondo me, mia figlia è stata uccisa».

VIVIANA PARISI E GIOELE, LE ULTIME SUL GIALLO DI CARONIA

Intervenuto anche lui a Storie Italiane, l’avvocato Cozza ha spiegato: «C’è un procedimento aperto contro ignoti che permette alla Procura di fare le indagini. Ciò che ci preoccupa di più è che sono trascorsi 64 giorni e non abbiamo ancora un risultato certo dal quale poter partire». «Ci sono tracce biologiche, qualcuno ha toccato il traliccio, ma non potremo dire chi. Va fatta una riflessione sui tempi dell’accertamento. Vediamo cosa ci dirà l’autopsia di Viviana, sappiamo che sul cadavere di Gioele i risultati ci diranno ben poco, perché ben poco si può analizzare», ha aggiunto il legale: «Non si può dire che Viviana stava male e che quindi ha ucciso il figlio e poi si è suicidata, non si può dire perché non c’è un elemento che può dare forza a questa ricostruzione. Chiediamo di velocizzare gli accertamenti, confidiamo nella Procura ma il tempo sta passando».

