Viviana Pifferi a Verissimo: il drammatico racconto della scomparsa della figlia

Spazio per la cronaca a Verissimo, Viviana Pifferi ha preso la parola tornando sulla tragedia che ha visto sconvolta la sua vita quando sua sorella ha lasciato morire di stenti la figlia Diana. Viviana ha parlato nel salotto di Canale Cinque tornando sulla tragedia consumata a Milano. “Sono arrabbiata e ferita, sono state prese in considerazione tante cose che non hanno senso. La mia vita e quella di mia mamma sono state buttate nelle mani di chi voleva farci qualcosa. Io ero la sorella, c’ero ma ero a casa mia”.

La donna temeva di perdere la vita e le attenzioni di un uomo e dopo sei giorni la figlia è stata trovata senza vita oltre quattro anni fa. La nonna e la zia l’hanno sempre amata la piccola, abbandonata a se stessa. Per la madre assassina sono stati chiesti 24 anni di reclusione, con la cancellazione dell’ergastolo.

Verissimo, Viviana Pifferi ricorda la tragedia della piccola Diana

“Il carico di rabbia è alto, mia sorella ci ha fatto male fisicamente, è una sopportazione enorme quella che stiamo vivendo. Lei è lì dicendo che sua madre e sua sorella non c’erano quando lei aveva tutto il sostegno possibile. Non aveva nessun lavoro e quando il compagno di Bergamo l’ha lasciata è tornata da mia madre. Quando la bimba era a Bergamo non l’abbiamo mai vista, io non sapevo neanche che fosse incinta fino a quando è nata la piccola” ha raccontato la Pifferi nel programma di Canale Cinque.

Lei sembrava super attenta, mostrava vestititini e abitini, la sua giornata era tutta per Diana, ma in qul mese non era la prima volta che la lasciava a casa. E’ stato un susseguirsi di cose, non abbiamo mai saputo chi è il padre della bambina, ha raccontato tantissime bugie”