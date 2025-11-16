Chi è Viviana Pifferi, la zia di Diana morta di stenti a 18 mesi: ospite a Verissimo dopo la riduzione della pena in appello per la sorella Alessia

Viviana Pifferi porta il suo dolore per la morte della nipote Diana a Verissimo: la sorella di Alessia Pifferi, la donna condannata in appello a 24 anni di carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, sarà ospite di Silvia Toffanin insieme a suo figlio Cristian.

Dopo la sentenza di secondo grado, che ha ridotto la condanna rispetto all’ergastolo inflitto in primo grado, non è rimasta in silenzio; anzi, ha ribadito più volte che la sorella avrebbe meritato l’ergastolo e che non intende perdonarla per ciò che ha fatto.

La sua partecipazione al programma di Canale 5 sarà l’occasione anche per ricordare Diana, come aveva già fatto nell’intervista a Repubblica, in cui, nei giorni scorsi, ha raccontato la forza della nipote: nata prematura e molto fragile, ma tenace al punto da superare le difficoltà.

L’AMAREZZA PER LA SENTENZA DI APPELLO

Secondo Viviana, della bambina non si è parlato abbastanza, così come della sua vita e del suo valore. Inoltre, si sente esausta e addolorata per l’iter giudiziario, ma anche spiazzata per una vicenda che non è ancora conclusa, poiché si attendono le motivazioni dei giudici per valutare un eventuale ricorso in Cassazione.

Viviana Pifferi non riesce a comprendere perché la Corte d’Appello abbia ridotto la pena, soprattutto considerando che la seconda perizia psichiatrica ha confermato che Alessia era capace di intendere e di volere. L’ipotesi di Viviana è che i giudici possano aver attribuito qualche responsabilità anche alla famiglia, forse perché Alessia sosteneva di non essere aiutata.

A tal riguardo, Viviana Pifferi ha ribadito che la madre ha sempre sostenuto Alessia: ad esempio, lei abitava nella casa materna e la famiglia le portava spesso pannolini o altri aiuti, nonostante Alessia non ne chiedesse e si mostrasse come una brava madre.

VIVIANA PIFFERI PRENDE LE DISTANZE DALLA SORELLA

Un concetto su cui Viviana è tornata ai microfoni de Il Giorno, dicendosi sorpresa dal fatto che, durante il processo, la sorella non abbia espresso alcun rimorso, consentendo che si insinuasse l’idea che parte della responsabilità fosse della famiglia. Per Viviana Pifferi, la sorella sapeva perfettamente cosa stava facendo, perché lasciare sola una bambina di 18 mesi per sei giorni significa accettare il rischio che muoia: per questo non crede a chi sostiene che Alessia amasse la figlia. Nel frattempo, Viviana continua a visitare spesso la tomba della nipote, che ha voluto vicino a casa.