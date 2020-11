Viviana Stucchi a The Voice Senior/ La mamma di Luca Vismara: “Darò il massimo!”

Tra le sorprese della prima puntata di The Voice Senior una ha sicuramente il nome di Viviana Stucchi. Viene da Bellusco, un paesino della Brianza, è da poco in pensione e ha sempre fatto la docente di educazione fisica. A sorpresa, ad accompagnarla sul palco di The Voice è un volto piuttosto noto al pubblico, soprattutto a quello Mediaset: lui è Luca Vismara, che qualcuno ricorderà per la sua partecipazione ad Amici (e le continue liti con Rudy Zerbi) ma anche per quella all’Isola dei Famosi, dove si piazzò tra i primi in classifica. Luca questa volta sta dietro le quinte: a lui il compito di accompagnare sua madre Viviana sul palco di Rai 1 per tentare di convincere i giudici a darle un posto nel loro team.

Viviana Stucchi dallo Zecchino d’oro a The Voice Senior

Viviana Stucchi svela che non è la sua prima apparizione televisiva. Facendo un salto indietro nel tempo, a molti anni fa, la mamma di Luca Vismara ricorda di aver vinto lo Zecchino D’Oro con “Il pulcino ballerino” e, da allora, la passione per il canto è rimasta. Sul palco si è esibita in “Musica (e il resto scompare)” di Elettra Lamborghini e ha conquistato tutti e quattro i giudici.



