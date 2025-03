Aveva solo 7 anni ma con la dolcezza della sua voce riuscì a fare breccia nel cuore degli appassionati con una canzone che ancora oggi risulta intramontabile; stiamo parlando di Viviana Stucchi, un nome che a molti sbloccherà certamente innumerevoli ricordi. Classe 1957, nella prima fase della sua vita ha vissuto – da giovanissima – un fragoroso successo nel mondo della musica. Merito della sua partecipazione allo Zecchino d’Oro del 1964 dove vinse con un brano, come anticipato, iconico: ‘Il pulcino ballerino’.

Dopo la vittoria dello Zecchino d’Oro, Viviana Stucchi ha tentato di dare seguito alla sua carriera musicale partecipando anche al Festival Internazionale dei Ragazzi di Sanremo; anche questa occasione – con la canzone ‘Il ritratto della mamma’ – riuscì a trovare la vittoria. Sembrava l’inizio di una carriera scoppiettante ma invece la sua ascesa nel mondo della musica, seppur intesa, è stata comunque breve. Ma cosa fa oggi Viviana Stucchi? Negli anni a seguire si è formata per diventare insegnante di educazione fisica, sua attuale attività; in parallelo, non ha mai smesso però di coltivare la sua passione per la musica. Lo dimostra la recente partecipazione a The Voice Senior, nel 2022, dove con la sua voce ha conquistato in particolare Clementino facendo appunto parte del suo roster nel corso del programma.

Viviana Stucchi ha un marito? La vita privata della cantante e il figlio Luca Vismara: allievo di Amici nel 2018

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Viviana Stucchi? La cantante è molto riservata sul tema e, non vivendo da protagonista il mondo dello spettacolo, risulta difficile indagare sulla sua attualità sentimentale. Non sappiamo se oggi abbia un marito e se abbia mai compiuto il grande passo del matrimonio; c’è un particolare però che convince rispetto all’idea che abbia avuto un grande amore. Viviana Stucchi ha infatti un figlio piuttosto noto: Luca Vismara. Molti ricorderanno la sua partecipazione ad Amici nel 2018 e l’anno successivo all’Isola dei Famosi.