Viviana Varese/ “Lo chef è leader”, dalla Fialdini spiega la passione per la cucina

Viviana Varese tra le protagoniste della puntata di oggi di Da Noi a Ruota Libera. Ospite di Francesca Fialdini, la chef stellata è pronta a raccontarsi in una lunga intervista che si preannuncia interessante e coinvolgente. Nell’ospitata da Francesca Fialdini, Viviana Varese parla di passioni, ristorazione ma anche della crisi legata al coronavirus, che inevitabilmente rischia di portare forti scossoni anche nel suo mondo. Di certo la Varese non è una persona facilmente impressionabile dalle sfide difficili: carattere arcigno e creatività, la chef stellata è pronta a reinventare il suo business. Da domani, infatti, lunedì 18 maggio, molti ristoranti riapriranno per la prima volta dopo il lockdown forzato. Un enigma comprendere i possibili scenari in un contesto così delicato.

Viviana Varese da Francesca Fialdini: come nasce la passione per la cucina

Aneddoti, passioni e ambizioni. Viviana Varese non si ferma e nonostante le incognite legate al futuro della ristorazione è pronta fare la sua parte, da vera leader. Non è un caso che in una intervista di non molto tempo fa a iodonna.it la chef stellata aveva descritto la sua figura come quella di un condottiero: “Diventare chef è come diventare amministratore delegato: è una posizione ambita e in qualche modo, in qualche ambito, si vive ancora la stereotipo per il quale il comandante è maschio”. Nella stessa intervista la Varese aveva spiegato le diversità di approccio al mondo della cucina: “Lo spazio casalingo è quello dell’hobby. Mentre quello della cucina professionale è un lavoro di leadership. Ma le cose cambieranno..”. Di questo e molti altri argomenti si parlerà quest’oggi a Da noi a ruota libera, in compagnia di Viviana e Francesca Fialdini.



