Viviana Vizzini, chi è la nuova fidanzata di Andrea Damante?/ Ex di Uomini e Donne…

Andrea Damante ha finalmente trovato nuovamente l’amore. Il settimanale Chi, nel numero in edicola, pubblica le foto del dj veronese in compagnia di una bellissima ragazza bionda, dalle curve mozzafiato e che sarebbe la sua nuova fidanzata. Gabriele Parpiglia, autore dell’articolo, svela che il nome della fortunata con cui Damante starebbe cercando di dimenticare Giulia De Lellis si chiama Vivina Vizzini. Negli scatti pubblicati dal magazine diretto da Alfonso Signorini, la coppia si concede una romantica cena per poi andare via dal locale stretti in un abbraccio. “Si chiama Viviana. E’ bionda. Ha già conosciuto gli amici del suo uomo ed è la fidanzata con cui Andrea Damante prova a dimenticare definitivamente Giulia De Lellis”, scrive Chi che non ha dubbi sulla natura del rapporto tra la bella Viviana e Damante.

VIVIANA VIZZINI, DA UOMINI E DONNE AL CUORE DI ANDREA DAMANTE

Viviana Vizzini è la donna che riuscirà davvero a far dimenticare Giulia De Lellis al bel Andrea Damante che, negli ultimi mesi, è stato accostato a tantissime belle ragazze? Stando alle foto pubblicate da Chi, sembra che il dj veronese abbia intenzioni serie con la sua nuova fiamma al punto da volerla proteggere dal gossip. “In auto il dj suggerisce alla sua fidanzata di coprirsi il volto davanti al flash dei paparazzi”, aggiunge il magazine. Il viso di Viviana, infatti, come sottolinea Isa e Chia, non è affatto nuovo al pubblico affezionato di Uomini e Donne. La Vizzini, infatti, nel suo curriculum, vanta un’esperienza da corteggiatrice. Anche se per poco, infatti, Viviana ha corteggiato Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Dopo aver tentato di conquistare, senza successo, il cuore degli ex tronisti, Viviana sembra aver fatto breccia in quello di Damante, sicuramente uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne.

