Viviana Vizzini sarà la nuova “Bona Sorte” ad Avanti un altro/ Torna anche Paola Caruso

Avanti un altro, grandi novità per la nuova stagione: Viviana Vizzini entra nel cast

La nuova stagione televisiva è ormai entrata nel vivo ma mancano all’appello ancora diversi programmi particolarmente amati dai telespettatori. Tra questi, occupa un posto privilegiato sicuramente Avanti un altro; il quiz show condotto da Paolo Bonolis ha avviato le nuove registrazioni e sono dunque trapelate le prime indiscrezioni sul cast e sul format.

Come riporta Isa e Chia, una grande novità per la nuova stagione di Avanti un altro riguarderà il ruolo della “Bona Sorte”. Lo scorso anno tale personaggio era stato interpretato da Francesca Brambilla; in congedo per maternità, sarà sostituita da un ex volto di Uomini e Donne, Viviana Vizzini. Come racconta il portale, la giovane era stata al centro dell’attenzione diverso tempo fa per questioni di gossip; nello specifico, era stata avvistata al fianco di Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Avanti un altro, tornano nel cast Paola Caruso e Daniel Nilsson

Viviana Vizzini – come svela il portale – sarà dunque la nuova “Bona Sorte” di Avanti un altro e saranno sicuramente felici i prossimi concorrenti del quiz show. L’ingresso dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è però l’unica novità all’orizzonte in riferimento al cast. Sembra ormai certo anche il ritorno di Paola Caruso; iconico il suo ruolo di “Bonas” proprio agli albori del programma.

A completare il quadro dei grandi ritorni ad Avanti un altro, in vista della prossima stagione, da menzionare anche il ruolo di “Bonus”. In questo caso, sarà nuovamente Daniel Nilsson ad avere l’onore e l’onere di interpretare il personaggio. Anche in questo caso si tratta di un volto iconico del quiz show condotto da Paolo Bonolis; una presenza che sicuramente sarà ben accolta dai telespettatori che non vedono l’ora di arricchire i proprio pomeriggi con le tipiche risate che il programma da anni riesce a donare.

