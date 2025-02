Grande ritmo per la canzone di Rkomi che è stata presentata ieri al Festival di Sanremo 2025, ma la domanda che sorge più spontanea quando i cantanti salgono sul palco dell’Ariston è la stessa: sono fidanzati oppure no? Il cantante dopo alcune relazioni ora sembra essere innamorata di Viviana Vogliacco, una bellissima ragazza con cui sembra felice e innamorato.

Ma chi è di preciso Viviana Vogliacco? È nata a Bari, ha 26 anni e le sue origini sono jugoslave. Una curiosità che in pochi si ricordano perché non è possibile ricordare ogni cosa successa nel mondo dello spettacolo è che la ragazza è stata una delle dieci finaliste di Miss Italia 2016 (la vincitrice è stata Rachele Risaliti). Una delle sue grandi passioni è il calcio infatti nel suo passato c’è il ruolo di arbitro che ha ricoperto con successo.

Viviana Vogliacco (fidanzata di Rkomi) è la cugina di un famoso calciatore

Viviana Vogliacco è la fidanzata di Rkomi e i due sembrano essere davvero felici di essersi trovati in questo vasto mondo. C’è un’altra curiosità che in pochi sanno: la ragazza è cugina di Alessandro Vogliacco, che è un famoso calciatore del Genoa (ruolo: difensore). Quest’ultimo è anche il marito di Virginia Mihajlovic (la figlia del più famoso Sinisa).

La storia con il cantante di Sanremo 2025 con il brano “Il ritmo delle cose” è protetta dal gossip che tende a fagocitare ogni cosa. I due non postano sui social teneri scatti e non si lasciando andare a pubbliche dichiarazioni d’amore. I due, però, sono usciti allo scoperto lo scorso novembre nella città dell’amore (Parigi, più precisamente il museo del Louvre). Intanto la gara del cantante si fa in salita, dato che la sala stampa non l’ha inserito nei primi cinque, ma niente paura dato che c’è ancora il ruolo del televoto che potrebbe sbaragliare le carte. Stasera salirà di nuovo sul palco dell’Ariston per cercare di convincere ancora di più con il suo brano scatenato.

