Viviana Vogliacco è fidanzata con il cantante Rkomi: l'ex finalista di Miss Italia e l'artista si sarebbero conosciuti più di un anno fa e oggi...

Tutto a gonfie vele tra Rkomi e la fidanzata Viviana Vogliacco

Forse non tutti sanno che Rkomi è felicemente impegnato con la fidanzata Viviana Vogliacco, cugina del calciatore del Genoa, Alessandro Vogliacco. La ventisettenne barese di origine jugoslave ha anche un passato tra le finaliste di Miss Italia, nel 2016, l’edizione che fu poi aggiudicata da Rachele Risaliti. Come il cugino Alessandro ama il calcio, anche se a differenza sua non ha mai fatto la calciatrice. Vanta per una parentesi come arbitro, a testimonianza del fatto che questo sport sia una passione di famiglia.

Tanti i seguaci che ha su Instagram, dove condivide la propria vita privata e alcuni frangenti della sua vita sentimentale. La storia d’amore con Rkomi è ormai di dominio pubblico: i due sono usciti allo scoperto lo scorso novembre, quando Viviana uscì su Instagram con alcune foto di coppia.

Rkomi, chi è la fidanzata Viviana Vogliacco e come è iniziata la loro love story: dalla prima fuga romantica a…

Dunque, le prime uscite pubbliche di coppia risalgono allo scorso novembre ma vien da sé pensare che la loro relazione sia cominciata qualche tempo prima. Già in quei primi scatti, infatti, si percepiva grande alchimia ed unicità all’interno della coppia. Così pare che il loro amore sia sbocciato durante l’autunno e coronato a Parigi, durante un piccola fuga d’amore che ha rinsaldato la coppia.

Si vocifera che Viviana Vogliacco e Rkomi si fossero conosciuti prima, se non in estate, quasi. Ad oggi tuttavia non si hanno molte altre informazioni, poiché sia il cantante e l’ex finalista di Miss Italia condividono col contagocce la propria relazione, anche per evitare di avere sempre gli occhi addosso. D’altronde Rkomi è già sufficientemente esposto con il suo lavoro.