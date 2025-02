Viviana Vogliacco, chi è la fidanzata di Rkomi: modella barese

Rkomi ha da poco trovato l’amore. La fidanzata del cantante in gara a Sanremo 2025 è la bellissima Viviana Vogliacco: ad ufficializzare la loro storia è stato proprio l’artista che ha pubblicato i loro scatti insieme durante un viaggio a Parigi che i due si sono concessi qualche mese fa, sul finire del 2024, prima che lui intraprendesse la nuova avventura all’Ariston dopo quella di qualche anno fa. La fidanzata di Rkomi è una modella nata a Bari: avrebbe però origini jugoslave, probabilmente da parte della mamma. Nel 2016, Viviana Vogliacco ha partecipato a Miss Italia, arrivando tra le dieci finaliste. In quell’edizione vince poi la bellissima Rachele Risaliti.

Vincitore Premio Bigazzi alla Composizione musicale Sanremo 2025/ Giorgia sfida Simone Cristicchi?

In passato, Viviana sarebbe stata anche un arbitro di calcio: per un breve periodo, infatti, avrebbe avuto intenzione di lavorare nel mondo del pallone, che comunque fa parte in qualche modo della sua quotidianità. Viviana Vogliacco è infatti la cugina di Alessandro Vogliacco, difensore ora al Parma e marito di Virginia Mihajlovic, la figlia di Sinisa, con la quale il ragazzo ha avuto due bambini, Violante e Leone Sinisa. Tornando a Viviana, cosa sappiamo della fidanzata di Rkomi e della loro storia?

Sarah Toscano, chi è: la vittoria di Amici e poi Sanremo con "Amarcord"/ "Più la sento, più mi piace"

Viviana Vogliacco, chi è la fidanzata di Rkomi: le foto al Louvre a ufficializzare l’amore

A ufficializzare la storia con Viviana Vogliacco è stato proprio Rkomi che ha postato degli scatti in compagnia della modella originaria di Bari su Instagram. I due si sono mostrati insieme a Parigi, nella città dell’amore. La storia con Viviana arriva nella vita di Rkomi dopo una serie di frequentazioni che non sono andate a buon fine, come quella con Paola Di Benedetto, con la quale è stato un paio di anni fa. Di recente l’artista di Milano si stava frequentando con Havana Plevani, modella e non solo.