Viviana Vogliacco, chi è la fidanzata di Rkomi: insieme a Parigi a novembre 2024. Un bacio che ha fatto esplodere Instagram

Se sul palco lascia parlare la sua musica e non ama parlare di sé e dei gossip che lo riguardano, nella vita privata Rkomi sembra essere un uomo particolarmente dolce e molto attento alla persona al suo fianco, che in questo momento sarebbe Viviana Vogliacco. La fidanzata di Rkomi è una giovane di 26 anni, cugina di Alessandro Vogliacco, marito di Virginia Mihajlovic, la figlia del compianto Sinisa.

Tornando a Viviana, sappiamo che la fidanzata di Rkomi è originaria di Bari. In passato ha un’esperienza al concorso di bellezza più importante di tutti, Miss Italia. Viviana vi ha preso parte nel 2016 ed ha raggiunto la top 10, risultando dunque tra le ragazze più belle d’Italia, pur senza vincere.

Sappiamo però che Viviana Vogliacco è anche un’appassionata di sport: in passato è stata anche arbitro di calcio. Dunque moda ma non soltanto per la fidanzata di Rkomi, ragazza interessata a diversi ambiti e contesti. Oggi cosa fa la giovane? Non sono molte le informazioni che riguardano la vita di Viviana, la donna al fianco dell’artista: dal suo profilo Instagram si evince che abbia moltissimi interessi ma non è chiaro se sia una modella o se faccia altro nella sua vita.

Viviana Vogliacco, chi è la fidanzata di Rkomi: galeotto fu il viaggio a Parigi

Non sono molte le informazioni che abbiamo sulla storia d’amore tra Viviana Vogliacco e Rkomi, che si sono fatti vedere insieme in rarissime occasioni. Tra queste la prima è stato un viaggio a Parigi nel novembre 2024, una fuga d’amore che i due hanno sfruttato per ufficializzare il loro amore. In quel momento, infatti, i due hanno deciso di postare su Instagram diversi scatti che li ritraevano baciandosi appassionatamente al Louvre, il museo più importante della capitale francese.

Da quel momento i due sembrano essere spariti: non si sono più mostrati insieme, dunque non è chiaro se la storia prosegua oppure no.

