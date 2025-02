Rkomi è fidanzato con Viviana Vogliacco? Spunta il bacio di coppia

Torna in gara al Festival di Sanremo Rkomi, che abbiamo visto debuttare all’Ariston nel 2022 con Insuperabile, questa volta il cantante tornerà in Riviera più maturo e con una storia sicuramente diversa anche dal punto di vista sentimentale.

Rkomi sarebbe infatti fidanzato con Viviana Vogliacco, modella classe 1998, nata a Bari e segno zodiacale cancro, ha un nonno austriaco e la nonna originaria dell’ex Jugoslavia, la ragazza nei mesi scorsi è stata pizzicata in compagnia del rapper, con il quale avrebbe trovato la felicità in amore negli ultimi tempi. I due si sarebbero concessi anche una romantica gita in quel di Parigi, con tanto di visita al museo del Louvre, la coppia non si nasconde e sui social non sono mancati scatti e dolci commenti che testimoniano l’unione ormai trovata dai due piccioncini, che saranno insieme anche in questa seconda avventura tutta sanremese di Rkomi.

Rkomi e le ex fidanzate: da Beatrice Quinta al flirt con Paola Di Benedetto

Prima di trovare la felicità al fianco di Viviana Vogliacco, sua nuova fidanzata, Rkomi ha vissuto delle altre esperienze sentimentali e in una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair si era espresso così riguardo al suo modo di vedere l’amore, facendo riferimento all’epoca alla fidanzata dei tempi, Beatrice Quinta:

“Il cuore trova sempre qualcosa, forse è questo il problema. Devo però imparare a capire meglio che definizione do all’amore con la a maiuscola, perché forse inizio a mettere in discussione anche questo, forse l’ho idealizzato” le parole di Rkomi che avrebbe avuto anche un flirt con la conduttrice e showgirl Paola Di Benedetto, poi interrotto. E adesso il cuore di Rkomi sarebbe tornato a battere per Viviana Vogliacco, una storia felice che sembra aver soddisfatto le necessità di entrambi i membri della coppia.