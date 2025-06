Nella vita di Rkomi da diverso tempo c’è una nuova fiamma, una donna che ha mostrato proprio l’artista in un post social mentre si scambiavano un tenero bacio a Parigi. Viviana Vogliacco, nata a Bari, ha origini jugoslave: la ragazza ha 26 anni e fa la modella. La sua carriera nel mondo del spettacolo è cominciata nel 2016 quando ha preso parte a Miss Italia, arrivato tra le prime dieci. Un cammino nel mondo della moda che dunque è partito con la partecipazione al concorso della più bella d’Italia e che è proseguito con altre avventure. A quanto pare, inoltre, Viviana sarebbe la cugina di Alessandro Vogliacco, calciatore ex Genoa e Parma, sposato con Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic. I due si sono mostrati insieme per la prima volta durante un viaggio a Parigi, mentre si scambiavano un tenero bacio al Louvre.

Viviana Vogliacco, che nel 2016 ha preso parte a Miss Italia rappresentando la Puglia, raccontava: “Amo viaggiare ed imparare, ho un’ossessione per la libertà”. La fidanzata di Rkomi ha origini straniere: la nonna è infatti austriaca mentre il nonno è originario della ex Jugoslavia. In passato ha fatto l’arbitro di calcio, una passione che l’ha avvicinata al padre, grande appassionato di calcio.

Viviana Vogliacco, fidanzata di Rkomi: chi è? La carriera nella moda

Viviana Vogliacco ha cominciato la sua carriera con Miss Italia, concorso al quale ha partecipato nel 2016, arrivando tra le prime dieci. La sua bellezza non è infatti passata inosservata. Più avanti la modella ha continuato il suo percorso calcando diverse passerelle di moda. Anche sui social è molto seguita: ci sono infatti 14.000 persone tra i suoi follower che quotidianamente la seguono con affetto. La fidanzata di Rkomi sarebbe al suo fianco da diversi mesi: la storia è stata infatti ufficializzata lo scorso autunno con un post sui social.