Viviani Consonni, diretta Madison ciclismo pista Olimpiadi Tokyo 2020/ Risultato live

La Madison (o Americana) maschile nella quale l’Italia schiererà la coppia formata da Elia Viviani e Simone Consonni sarà al centro dell’attenzione per il ciclismo su pista oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020, sabato 7 agosto 2021, dal momento che sarà l’unica gara ad assegnare medaglie nelle prossime ore al velodromo Izu di Shizuoka che già ci ha regalato nei giorni scorsi enormi soddisfazioni. Viviani e Consonni sono entrambi già saliti sul podio in altre specialità prima della Madison che oggi li vedrà in pista insieme, perché la meravigliosa medaglia d’oro con record del Mondo ha visto Simone Consonni nel quartetto con Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan nell’inseguimento a squadre maschile, mentre nell’Omnium il giorno seguente c’è stato il bronzo di Elia Viviani, nostro portabandiera alle Olimpiadi Tokyo 2020. La Madison ieri ha visto protagoniste le ragazze, oggi altro appuntamento da non perdere per l’Italia dalle ore 9.55 italiane (le 16.55 locali), quando prenderà il via l’Americana, specialità del ciclismo su pista che si svolge in un turno unico: la Madison è una corsa a punti in cui si affrontano squadre formate ciascuna da due ciclisti, i quali si alternano in gara dandosi il cambio sulla distanza di 200 giri (50 km). La classifica finale viene stilata in base al numero di giri completati da ciascuna squadra e, in caso di parità di giri, al numero di punti ottenuti negli sprint intermedi, che saranno 20.

La diretta tv della gara della Madison con Elia Viviani-Simone Consonni sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se potrebbe non essere integrale data la contemporaneità di altri eventi (ma sicuramente le fasi salienti saranno visibili). Per gli abbonati l'appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l'esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

VIVIANI CONSONNI MADISON CICLISMO SU PISTA: RISULTATI E CONTESTO

La Madison dunque catalizza oggi grazie a Elia Viviani-Simone Consonni la nostra attenzione per quanto riguarda il ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020, uno sport di enorme tradizione in Italia e che finalmente è rinato dopo anni difficili. Una grande fetta del merito va assegnata proprio ad Elia Viviani, il primo che ha saputo unire eccellenti risultati sia su strada sia su pista, con la perla dell’oro nell’Omnium a Rio 2016. Il progetto cominciato con lui al velodromo di Montichiari si è poi allargato sempre più, adesso magari c’è Filippo Ganna in copertina ma ci sono tanti ragazzi che fanno faville, compreso naturalmente Simone Consonni, il bergamasco che ha già sperimentato la gloria del trionfo olimpico con il quartetto e ora ci riprova con Viviani nella Madison. Non resta dunque che scendere in pista, le emozioni del ciclismo su pista non sono ancora finite e anzi proseguiranno anche domani: c’è ancora un gran finale per rendere ancora più memorabili le Olimpiadi Tokyo 2020 riannodando i fili con una tradizione finalmente rinata per l’Italia. Che cosa succederà oggi?

