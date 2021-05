Vivienne e Vincent Cassata, figli Justine Mattera/ “Mi scende una lacrima ancora…”

Justine Mattera è una mamma serena e innamorata dei suoi figli. Dal matrimonio con Fabrizio Cassata sono nati Vivienne e Vincent. La nascita del secondogenito ha permesso a Justine di capire quanto fosse importante la sua famiglia. «La svolta è avvenuta con il secondo figlio. Quando ho smesso di mettermi davanti a tutto e a tutti e mi sono resa conto che, nonostante amassi il mio lavoro, la cosa a cui tenevo di più fosse la mia famiglia. Così abbiamo lasciato a Roma e siamo tornati a Milano», si legge su Io Donna. Oltre ad essere una mamma e una moglie, la Mattera non ha mai rinunciato alla sua carriera e alla sua passione, quella per lo sport, che ha trasmesso anche alla figlia Vivienne Rose che ha cominciato a fare le gare rendendo mamma Justine molto orgogliosa dei suoi progressi.

TONY DALLARA IN SEDIA A ROTELLE/ Piange su Rai1, sorpresa della figlia Lisa "Lei è.."

Justine Mattera, la dedica per la figlia Vivienne

Justine Mattera ha trasmesso la passione per lo sport per la figlia Vivienne Rose che ha cominciato a praticare le gare. La showgirl, su Instagram, ha così pubblicato la foto della prima gara di Vivienne condividendo con i suoi followers tutto il suo orgoglio. “Era la sua prima gara (2016). La gente mi guardava perplessa, ‘ma perché non fa danza?’. Mio marito diceva, ‘sarà un disastro. Fa le curve quadrate’. È partita ed era fantastica”, ricorda la Mattera. “Alla premiazione, il grande Lauro ha tirato fuori la bandiera americana. L’aveva portata così, senza tante pretese. Con un gesto assolutamente naturale mia figlia ha presa la bandiera americana e indossandola a modo gonna è salita sul podio. Mi scende una lacrima ancora oggi a ripensarci. Non è riuscita a sorpassare la campionessa quella volta. Ma era solo la sua prima gara”, aggiunge ancora.



PATRIZIA, LISA E NATASHA LARDERA, MOGLIE E FIGLIE TONY DALLARA/ "Famiglia unita"

LEGGI ANCHE:

Justine Mattera nuda sui social/ Scoppia la polemica, ma il marito approva gli scatti sexy

© RIPRODUZIONE RISERVATA