“Vivo in un garage umido e ho il cancro”/ Bruno, sorpresa in tv: riceve una casa

Il signor Bruno, che il pubblico televisivo di “Storie Italiane” ha conosciuto nei mesi scorsi per un’altra vicenda che lo ha riguardato da vicino, vale a dire il ritorno in Italia della sua dolce metà Svetlana (era in Ucraina, ndr), è stato ospite del programma di Rai Uno per parlare della sua situazione abitativa. Da tempo, lui e Svetlana vivono a Roma in un garage pieno di muffa. Si tratta, come ha spiegato la conduttrice, Eleonora Daniele, di un luogo occupato in maniera abusiva, perché l’uomo si è trovato a un certo punto senza nulla e si è trasferito autonomamente lì, malgrado la grande umidità.

BRUNO, SORPRESA A “STORIE ITALIANE”: RICEVE UNA CASA

Durante la sua presenza a “Storie Italiane”, il signor Bruno, che purtroppo soffre di tumore ai polmoni, ha ricevuto una sorpresa da parte dell’assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani: “Bruno e Svetlana – ha detto in collegamento audiovisivo il politico – sono occupanti di un locale che non è un’abitazione. Non si tratta di un fabbricato destinato ad accogliere una residenza, ma di un locale oggetto di un intervento di riqualificazione che gli consentirà di diventare una casa vera e propria. In attesa di questo intervento, il signor Bruno e la signora Svetlana si vedranno assegnare una casa. Noi daremo loro una casa, un appartamento con tutti i crismi della civiltà. Un appartamento dove non faccia più freddo dentro che fuori”.

