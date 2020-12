VIZIO DEL FUMO?/ Smettere è più facile con le e-cig di Vaporoso

Attivo dal 2013, Vaporoso.it è lo store online di sigarette elettroniche del network BestBuying che ha conquistato la leadership di settore, distinguendosi dai competitor per un approccio che vede nello svapo un valido alleato per abbandonare il vizio del fumo, e non un trend o una sorta di attività ricreativa. Una visione che si riflette in ogni aspetto del servizio: dalla selezione dei prodotti all’assistenza clienti, fino ai contenuti del blog.

Quest’ultimo raccoglie recensioni, guide all’acquisto e approfondimenti su numerosi temi (spaziando dagli aspetti normativi a quelli socio-culturali), per aiutare l’utente ad informarsi correttamente ed avere una maggiore consapevolezza di cosa sono e come funzionano e-cig e liquidi per sigaretta elettronica.

Composto da oltre 6.500 prodotti, il catalogo è espressione dell’attenzione verso il cliente che guida il lavoro dello staff. Ogni prodotto è accuratamente selezionato tenendo conto di diversi fattori, quali sicurezza, semplicità d’utilizzo, reperibilità dei ricambi e longevità dei dispositivi. Tutti gli articoli sono inoltre sottoposti al controllo qualità dell’azienda, e i liquidi proposti sono conformi alla normativa europea TPD.

Vaporoso è autorizzato dai Monopoli di Stato alla vendita online dei liquidi per sigaretta elettronica. La sua offerta infatti riguarda sia le e-cig che i prodotti liquidi da inalazione (liquidi pronti, pod precaricati, basi, aromi). Presenti anche atomizzatori, batterie e accessori per sigaretta elettronica.

Su www.vaporoso.it ci sono i migliori marchi dello svapo. Nello specifico, l’offerta di sigarette elettroniche e atomizzatori include prodotti di Innokin, Aspire, Vaporesso e GeekVape. Mentre nelle sezioni del catalogo relative a liquidi, aromi e basi, figurano brand quali Vaporart, Dea, Pulp, Tnt Vape, La Tabaccheria, Dreamods, FlavourArt.

Lo shopping su Vaporoso è senza rischi: spedizioni veloci, assistenza professionale e pagamenti sicuri

Attento alle esigenze del cliente, Vaporoso propone una shopping experience semplice e sicura. Oltre ad un portale sviluppato a misura di utente, viene offerto un supporto costante attraverso il customer care (disponibile via telefono e modulo di richiesta) e l’assistente virtuale Vapy, dotato di intelligenza artificiale e attivo 24/7. C’è poi Trovaromi, il servizio online per la scelta dell’aroma ideale.

La sezione SottoCosto presenta decine di promozioni imbattibili su sigarette elettroniche, liquidi e accessori. Ulteriori possibilità di risparmio sono riservate a chi si iscrive al programma BestFriends, che consente di raccogliere punti ad ogni acquisto e poi convertirli in sconti.

www.vaporoso.it è sicuro al 100%. All’attenta selezione dei prodotti si uniscono infatti politiche di vendita volte alla tutela dell’acquirente. L’attenzione nei confronti del consumatore è un tratto distintivo sia di Vaporoso sia di ANAFE (Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico afferente a Confindustria), a cui lo store ha recentemente aderito.

Nello specifico, le transazioni avvengono solo con metodi di pagamento sicuri: contrassegno, bonifico, PayPal, carta di credito. Il cliente può inoltre contare su spedizioni veloci, affidate alle maggiori società di corriere espresso del panorama nazionale. La consegna è gratuita per ordini oltre 49 euro ed è possibile riunire in una sola spedizione gli acquisti effettuati sui vari portali del network BestBuying (tra cui lo store di prodotti per l’illuminazione ZioTester.it).



