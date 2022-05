Vladana, Montenegro: chi è? Eurovision 2022/ La canzone Breathe: significato e video

Significato Breathe canzone di Vladana all’Eurovision 2022 per il Montenegro

Vladana sarà tra i protagonisti dell’edizione 2022 dell’Eurovision 2022 per il Montenegro con il brano Breathe. Il paese partecipa al contest dal 2007 ma ha fatto una pausa nelle ultime due edizioni, avrà la possibilità di rifarsi. La sua canzone è stata scritta insieme al compositore macedone Darko Dimitrov (già noto alle scene di Eurovision). Il brano è stato scritto in lingua inglese perché l’artista montenegrina spera di poter diffondere a livello globale, oltre i confini del proprio paese, il messaggio della canzone. Per omaggiare la location che ospiterà l’Eurovision 2022, l’artista ha realizzato anche una versione in italiano intitolata “Respira” che ha un effetto molto più orchestrale rispetto alla versione di base. Vladana ha definito il brano utilizzando le parole “potente, emotivo e melancolico”. Dietro questa ballata si cela un’esperienza personale molto dolorosa. Vladana ha raccontato di averla scritta in seguito a un tragico evento che ha colpito la sua famiglia, e cioè la perdita della madre dopo aver contratto il Covid. Le sue parole a riguardo sono state: “è una potente ballata che cresce fino alla fine. Un inno con un messaggio chiaro. Ho scritto il testo tutto d’un fiato, senza alcuna modifica”. “Breathe” è una sorta di addio dedicato a sua madre ma anche a tutte le vittime della pandemia, alle loro esistenze spezzate.

Vladana, come arriva all’Eurovision 2022

Vladana è stata scelta per l’Eurovision 2022 attraverso una selezione interna organizzata dall’emittente televisiva pubblica TVCG che ha messo in competizione un gruppo di 23 artisti valutati da una giuria composta da diverse figure professionali legate al mondo della musica in Montenegro. Vladana si esibirà nel corso della seconda parte della seconda semifinale del 12 maggio. Sulla sua partecipazione all’Eurovision 2022 la cantante montenegrina ha dichiarato: “è un immenso onore rappresentare il mio paese. Spero di riuscire a trasmettere a chi mi ascolterà le mie emozioni; sono concentrata per fare una buona performance e cantare al meglio. Siamo un paese molto piccolo; su dodici partecipazioni, siamo arrivati in finale solo due volte quindi è molto difficile per noi riuscirci; ma se ce la dovessi fare sarebbe un successo già quello sia per me che per il Montenegro”.

Chi è Vladana?

Vladana è una classe 1986 laureata in Giornalismo conseguita alla Facoltà di Scienze Politiche dello Stato del Montenegro, fondatrice e caporedattrice della rivista online “Čiviluk”, Vladana Vučinić è una cantante pop/rock già molto nota in Montenegro. Ha studiato musica e canto lirico durante gli anni della scuola primaria e secondaria. Il suo esordio è avvenuto nel 2003 nel programma televisivo “Intro karaokama”, uno show dedicato interamente al karaoke. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo singolo intitolato “Ostaćeš mi vječna ljubav”. Nel 2005 e nel 2006 ha preso parte al festival musicale montenegrino “Montevizija”, ovvero la preselezione al contest “Evropesma-Europjesma” che è quello che decreta il rappresentante di Serbia e Montenegro a Eurovision. Nel 2007 il video clip del singolo “Kao Miris Kokosa” è stato il video più trasmesso in quell’anno in Montenegro. Nel corso della sua carriera musicale Vladana ha pubblicato diversi singoli ma il suo unico album in studio risale al 2010 ed è intitolato “Sinner City”.

Il video di Breathe di Vladana, Eurovision 2022













