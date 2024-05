Vladimir Luxuria, accuse choc di Francesco Benigno dopo l’Isola dei famosi/ “Ti prendi gioco di mio figlio”

Isola dei famosi 2024, Vladimir Luxuria nel mirino di Francesco Benigno: “Ti prendi gioco di mio figlio”

Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2024 ma nel frattempo sui social continua lo scontro tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno. Da quando è stato squalificato l’attore siciliano ha pesantemente attaccato sia la conduttrice che il programma arrivando persino a spingersi oltre con pesanti insulti omofobi e transfobici contro Vladimir Luxuria che ha sempre appellato con il maschile. Dopo giorni di silenzio Vladimir Luxuria è intervenuta via social per dire con un video molto pacato che, però, non è bastato a placare gli anni dell’ex naufrago.

Francesco Benigno, infatti, sempre su Instagram ha replicato nuovamente a Vladimir Luxuria con un nuovo duro attacco. In un video pubblicato la scorsa notte, l’attore siciliano è sbottato. Ad accenderlo è stata la frase della conduttrice dell’Isola dei famosi 2024 con cui ha dichiarato di non averlo denunciato per il bene del figlio. Da quei la dura replica dell’attore: “Perché poi la verità è che non avevi niente da denunciare, perché il signor Francesco Benigno è stato offeso, deriso, diffamato, attaccato, e adesso anche prendersi gioco di mio figlio, dicendo che lei non denuncia perché non vuole togliere dei soldi a mio figlio…grazie…ma noi non avremmo mai dato dei soldi a te.”

È un fiume in piena Francesco Benigno contro Vladimir Luxuria all’Isola dei famosi 2024: “Buonasera Vladimiro Guadagno” è stato l’esordio di Francesco Benigno nel video con lo sguardo furioso in contrasto con la voce e i gesti rimangono molto pacati. “Io in 57 anni” continua nel video, “non avevo mai visto una persona recitare così ‘male’”. E subito dopo nel video postato sui suoi profili social si lascia ad andare a nuovi attacchi e offese, Vladimir Luxuria replicherà?

La conduttrice dell’Isola dei famosi 2024 dopo i primi attacchi e insulti dell’attore aveva reagito con pacatezza. Dopo aver ammesso che i suoi insulti omofobi e transfobici le hanno fatto male ha confessato: “Ancora oggi, certe offese mi fanno male. Ho deciso di non farci l’abitudine, di reagire ogni volta e lo faccio anche questa volta. Lo faccio per me, lo faccio per le persone che mi vogliono bene, per le persone come me.” Concludendo che non ha nessuna intenzione di continuare a parlarne in puntata. Dunque questo infinito scontro tra Francesco Benigno e Vladimir Luxuria si chiuderà qui?













