Vladimir Luxuria “Addio Ilary e Totti? Rispetto la loro privacy”/ “La Blasi non fa ma pesare sugli altri…”

Ilary Blasi e Francesco Totti si lasciano: parla Vladimir Luxuria

La notizia della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti sta scatenando in questi giorni tra le reazioni più disparate dell’opinione pubblica, e ha risonanza non solo nel Belpaese ma a livello globale, data l’influenza che sortiscono i due consorti storici, dopo 20 anni di amore e i tre figli concepiti, Isabel, Chanel e Cristian. Il “Pupone” intramontabile della “magica Roma” e la conduttrice de L’Isola dei famosi 2022 hanno dato annuncio tramite dei comunicati stampa della loro separazione ufficiale, seppur non rivelando i motivi ad essa legati, e alcuni volti vip a loro vicini non hanno lesinato dei commenti pubblici. Come nel caso di Vladimir Luxuria, che ha coperto il ruolo di opinionista tv al fianco di Nicola Savino e al timone de L’isola dei famosi 2022, condotta proprio da Ilary Blasi..

Vladimir Luxuria "Critiche a Lory Del Santo? Ordiva alle spalle dei naufraghi"/ "Mai andata sul personale"

In un’intervista concessa a “Torino Cronaca Oggi”, tra una dichiarazione e l’altra Vladimir Luxuria non si è infatti risparmiata sulla separazione dei due ormi ex consorti vip, lasciando intendere testualmente di essere stata a conoscenza di alcuni dettagli sul matrimonio ormai naufragato: “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy”.

Vladimir Luxuria affossa Maria Laura De Vitis "Ci ha provato con tutti"/ "Mercedesz…"

Vladimir Luxuria si apre sulla timoniera tv Ilary Blasi

L’opinionista e attivista LGBTQ, poi, si sbottona ancora sibillina, in particolare su Ilary Blasi, con cui ha condiviso la conduzione de L’isola dei famosi 2022: “Sono due persone mature e intelligenti, Ilary non fa mai pesare sugli altri i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace”. Insomma, Ilary potrebbe aver fronteggiato la crisi d’amore con Francesco Totti mantenendo il sorriso sulle labbra durante il ruolo coperto al timone del reality honduregno in tv.

Questo, nonostante i gossip -in circolo dallo scorso febbraio 2022- sul presunto flirt tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. “E’ una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”, ha concluso Vladimir Luxuria, sul conto di Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria seduce Roger Balduino/ Il bacio di Giuda scatena la passione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA