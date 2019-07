Vladimir Luxuria al mare: video gag/ “Che acqua fredda, si inturgidiscono i siliconi”

Vladimir Luxuria sembra già essere riuscita a dimenticare la delusione d’amore dopo il recente gossip che la voleva “sedotta ed abbandonata” da un tecnico Mediaset conosciuto tra i corridoi dell’azienda milanese. Archiviate per il momento le sue ospitate televisive (grazie alle quali avrebbe conosciuto il presunto amante misterioso), l’ex parlamentare se la spassa con un’amica nelle calde acque della sua Puglia, prendendosi gioco di se stessa con la solita ironia che la contraddistingue. In una sorta di sketch postato sul suo account Instagram, Vladimir si è presa scherno dei molteplici stereotipi della donna del sud in piena stagione estiva. “Due bagnanti si immergono nelle acque adriatiche pugliesi. Notare l’eleganza dell’immersione”, ha commentato la stessa a commento del video dal mare pubblicato sui social. “Com’è l’acqua?”, esordisce, riferendosi alla sua compagna di avventure estive. “E’ bellissima”, la rassicura l’amica. Ma per Vladimir è così fredda da far “inturgidire i siliconi”. L’amica la interrompe: “Ma quali siliconi?! Noi ce ne abbiamo pochi!”.

VLADIMIR LUXURIA, IL VIDEO DELLA GAG AL MARE CON L’AMICA

La gag tra amiche pugliesi prosegue, con Vladimir Luxuria che chiede alla sua “comare” di renderla partecipe delle sue scelte culinarie. Immancabili le orecchiette alle cime di rapa. “Mamma mia, con questo caldo troppo pesante!”, contesta Vladi, che per l’occasione punta invece su una parmigiana come antipasto, pasta al forno, braciole, anguria “per sciacquarci la bocca” ed un dolce “per addolcirci l’anima”. Non poteva mancare, da brava ‘madre’ del sud, il rimprovero al figlio che fa il bagno dopo aver mangiato, prima di concedersi un ‘soave’ tuffo nelle cristalline acque pugliesi. Ed il finale da “sirene” è tutto da ridere! Il video ha ovviamente scatenato le risate dei follower a partire da Marco Carta che non ha perso l’occasione di commentare: “Ahahah fai morire Vladi”. “Mamma mia Vladi, sei una adorabile e sensuale donna”, si legge ancora tra i commenti alla simpatica gag che ha scatenato il buonumore generale sul social.





