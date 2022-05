Vladimir Luxuria/ “All’Isola dei Famosi non mi vedrete mai in pantaloni!”

Vladimir Luxuria ospite di Verissimo da Silvia Toffanin parla della sua esperienza di opinionista a L’Isola dei Famosi e non solo. La ex vincitrice del reality show, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di inviata in Honduras, quest’anno ha accettato con grande entusiasmo di fare l’opinionista della terza edizione condotta da Ilary Blasi. Una presenza azzeccata quella della Luxuria che, oltre ad essere precisa ed arguta con tutti i naufraghi, sta regalando anche degli outfit pazzeschi! Proprio la ex parlamentare parlando della scelta dei suoi vestiti ha rivelato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “dietro ogni outfit c’è un lavoro di squadra: autori, stylist, parrucchiere, truccatore e sarte. Sono tutti abiti creati su misura e ispirati al cinema e alle dive del passato”.

Accessorio indispensabile la borsa che durante la puntata fa girare quando ha qualcosa da precisare ai naufraghi. “Mai senza la borsa! Mi serve per farla ruotare quando perdo le staffe! Ogni settimana facciamo la prova, se non gira bene la modifichiamo o cambiamo il manico. Per le scarpe, invece, si va da grandi griffe a marchi low cost, l’importante è il modello e che abbiano tacchi comodi” – ha detto la Luxuria.

Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi contro Laura Maddaloni

Non solo, Vladimir Luxuria ha raccontato di curare ogni minimo particolare della sua presenza in studio a L’Isola dei Famosi 2022. Dagli outfit al trucco e parrucco tutto è studiato nei minimi dettagli. “Benedetto chi ha inventato le parrucche, già bigodinate, cotonate o lisciate! Mentre il trucco è più impegnativo: ci vogliono due ore, per intonarlo al vestito e alla diva che rappresenta” – ha detto l’opinionista che ha rivelato che nelle prossime puntate del reality show riproporrà dei look ispirati a Marilyn Monroe e Marlene Dietrich. ”

Attenzione però la Luxuria non indosserà mai un accessorio: “non mi vedrete mai in pantaloni. Non sono adatti alla prima serata. E poi lasciatemi sfogare con tulle, pizzi, merletti… Quando mai mi ricapita un’occasione così?”. Infine parlando dei naufraghi ha ridire su Laura Maddaloni: “è una che incendia, è una furia tremenda. Nicolas ha detto che Clemente aveva fatto un gestaccio, ti faccio un c*l* così, è un’espressione forte”.











