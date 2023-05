Vladimir Luxuria attacca Andrea Lo Cicero all’Isola 2023/ “Parli alle spalle, ti è caduta la maschera!”

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria stronca Andrea Lo Cicero

All’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi mette a confronto due grandi protagonisti di questa edizione, due leader che spesso si sono anche battibeccati: Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero. In playa arriva una sorta di resa dei conti, dove cadranno le maschere e arriveranno anche i giudizi degli opinionisti. Quello di Vladimir Luxuria, in particolare, è una vera e propria critica a Lo Cicero, accusato di sparlare alle spalle e di non essere completamente trasparente.

“Anche l’altra volta avevo visto che parli molto dietro: chi non ha le pa*e parla alle spalle“, la confessione dell’opinionista, che aggiunge: “Puoi pensare quello che vuoi, però cerca di dirlo in faccia. Soprattutto quando hai ceduto la collana di leader a Marco, hai tentato di fare di tutto per screditarlo davanti agli altri. Le maschere cadono, ed è caduta la tua maschera di retrologo, cioè di persona che parla alle spalle“.

Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli: lo scontro e il chiarimento

Andrea Lo Cicero replica così a Vladimir Luxuria, spiegando: “Dopo che i giorni qua sono molto lunghi e si sentono alcune cose, probabilmente in alcune occasioni faccio il retrologo, in altre parlo diretto in faccia. Non sono uno che scava sotto per mangiare sopra“. All’Isola dei Famosi 2023 Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero hanno avuto più di un battibecco, soprattutto per via delle critiche dell’ex rugbista al conduttore radio e alla sua scelta alimentare di seguire una dieta vegana.

“Fa un po’ parte del gioco fare questa cosa. Ci siamo chiariti” ha ammesso Mazzoli. Il chiarimento è arrivato, ma è anche consapevole che le proprie scelte alimentari non dovrebbero essere giudicate dagli altri: “Se io dovessi decidere di mangiarmi la bistecca, non sono fatti tuoi, è una mia scelta“. Enrico Papi, invece, chiede a Marco Mazzoli se sta giocando di strategia in questi ultimi giorni, ricevendo la seguente risposta: “Sono spontaneo, ho cercato di tirare fuori il vero Marco. Forse finché c’era Paolo facevo fatica, ora forse da solo riesco ad essere più me stesso. Sto cercando di evitare di scontrarmi con tutti“.

