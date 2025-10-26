Vladimir Luxuria alza i toni con Filippo Magnini: a Domenica In sbotta per la rivelazione su Massimiliano Rosolino a Ballando con le stelle 2025.

A Ballando con le stelle 2025 viene spesso sottolineata l’importanza di raccontarsi oltre le performance, oltre i giudizi della giuria; tra i protagonisti, ieri ha toccato il cuore di tutti Filippo Magnini che, tra le lacrime, si è lasciato andare ad una confessione criptica e toccante su Massimiliano Rosolino. Il tema è stato brevemente toccato questo pomeriggio a Domenica In da Vladimir Luxuria che, forse andando controcorrente, ha palesato un particolare dissenso rispetto a quel momento di commozione.

Vladimir Luxuria è partita proprio dal concetto proposto in precedenza, ovvero la bellezza di Ballando con le stelle 2025 nel merito non tanto delle esibizioni quanto dei racconti che emergono da parte dei protagonisti. Le sue parole a Domenica In mettono però in evidenza quello che a suo dire è stato un errore di Filippo Magnini, a suo dire ‘reo’ di aver rivelato una circostanza privata di Massimiliano Rosolino ancor prima che fosse lui ad aver voglia di parlarne.

Vladimir Luxuria sbotta a Domenica In: “Belli i racconti a Ballando, ma Filippo Magnini ha sbagliato!”

“Il bello di Ballando con le stelle 2025 è sicuramente l’esibizione ma anche il racconto… C’è una cosa che però mi ha dato fastidio, uno deve decidere lui quando raccontare le sue cose; ma quando io ieri ho sentito Filippo Magnini che dopo che si è commosso ha raccontato di un malessere da parte di Rosolino trovo che non sia stato giusto”. Queste le parole di Vladimir Luxuria a Domenica In; un pensiero netto e avvalorato anche dai toni piuttosto alti utilizzati per sottolineare l’errore del campione di nuoto. “Doveva farlo Rosolino, se voleva, a raccontare questo. Ora tutti si stanno chiedendo che cosa gli è successo e lui si sentirà obbligato a dirlo…E’ stato fatto uno sbaglio e bisogna dirlo!”.

Vladimir Luxuria – sempre a Domenica In – è stata a sua volta redarguita da Rossella Erra e Fabio Canino, soprattutto quando ha asserito: “Se è una cosa privata non bisogna dirlo in trasmissione!”. A questo punto, i due giurati l’hanno sollecitata a chiudere il discorso dato che parlarne in quella circostanza significava commettere lo stesso – presunto – errore di Filippo Magnini. Mara Venier ha così subito cambiato discorso, evidentemente d’accordo con Erra e Canino.