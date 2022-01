Vladimir Luxuria, Back to School/ Dalla politica alla scelta di non cambiare sesso

Prima di affrontare “Back to School“, Vladimir Luxuria si è concessa una vacanza e dalle immagini postate sul suo profilo dovrebbe essere a San Francisco. C’è un’immagine che la ritrae accanto al monumento dedicato a Harvey Milk, consigliere comunale e attivista Lgbtqi, “edificata” nel luogo in cui fu assassinato.

Un'avventura: il film è la storia vera del duo Lucio Battisti-Mogol?/ Le canzoni filo conduttore della trama

Luxuria sarà una delle protagoniste di “Back to School”. Ma chi è l’attivista nata a Foggia come Wladimiro Guadagno? La sua vita non è stata facile: Vladimir ha dovuto combattere contro chi la bullizzava per i suoi atteggiamenti femminili. Lei si sentiva, una donna e non poteva negarlo né agli altri e tanto meno a se stessa. Nella vita ha fatto un po’ di tutto, e come ha dichiarato in un’intervista, in passato è accaduto che si prostituisse, ma non per soldi, solo per “dispetto” nei confronti di quegli uomini che volevano avere un rapporto con lei senza impegnarsi in una relazione seria. In amore non è molto fortunata: ha avuto una storia sentimentale con un politico di centro destra, ma lui non ha mai avuto il coraggio e la forza di esporsi pubblicamente. In seguito ha conosciuto Gennaro Siciliano, un ex ballerino di Amici: tra i due è subito scattato il colpo di fulmine: una storia breve ma vissuta con intensità. Oggi è single e ancora alla ricerca del vero amore, ma nonostante le difficoltà non si perde d’animo. La porta del suo cuore è sempre aperta per accogliere chi le potrà dare l’affetto e l’amore di cui ha bisogno.

"Un'avventura", canzone di Lucio Battisti e Mogol entrata nella storia/ Il significato della brano

Vladimir Luxuria, tutte le sue lotte

Vladimir Luxuria ha iniziato a dedicarsi con passione al teatro, per poi passare alla cinematografia. Nel corso degli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi: la sua notorietà la ottiene grazie a Maurizio Costanzo che la vuole come ospite fissa nel salotto del “Maurizio Costanzo Show”. La sua presenza diventa fondamentale perché grazie al famoso palco dei Parioli riesce a portare avanti le sue battaglie contro l’omofobia. Nel 2008 partecipa all’Isola dei Famosi e riesce a salire sul podio del vincitore. Dal quel momento diventa una presenza costante nei programmi di Canale 5 in veste di opinionista. Anche la politica non può fare a meno della sua presenza e nel 2006 viene eletta alla Camera dei deputati nelle liste di Rifondazione Comunista. Per due anni consecutivi è stata anche Deputata della Repubblica Italiana. Di strada Vladimir Luxuria ne ha fatta, dalle feste organizzate al “Dirty Dix Club” alla laurea con lode in Lettere e Letterature Straniere alla Sapienza di Roma con 110 e lode. Fino ad oggi è sempre in prima fila per combattere le discriminazioni di genere.

“Paolo Calissano aveva tanti progetti in corso”/ Stefania Orlando “Non aveva mollato”

Vladimir Luxuria – nonostante si senta donna – non si è mai sottoposta all’operazione per cambiare sesso. L’attivista dice di non essere convinta di questa scelta, anche se in passato ha prenotato l’intervento per poi disdirlo.”L’anestesia mi terrorizza. Anche se poi è vero: mi sono rifatta naso, labbra e seno in una botta sola. E, a dire il vero, attiravo l’attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede varie fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento. Ma anche andare avanti; non è detto che non cambi sesso del tutto. La pensava così anche Eva Robin’s” ha dichiarato Luxuria a “Libero”.

Si definisce transgender: fino a oggi si è concessa una mastoplastica, un’elettrocoagulazione e una rinoplastica. Nel 2007 propone e firma una legge che dà la possibilità di cambiare sesso all’anagrafe anche senza essersi sottoposto all’intervento chirurgico per l’adeguamento degli organi sessuali. A luglio 2021 partecipa al “Gay Pride di Budapest” e nel ruolo di “Iena d’eccezione” si fa accompagnare dalla telecamera durante la marcia Lgbtq protestando contro la proposta di legge di Orban che vieta il “tema dell’omosessualità” nelle scuole ungheresi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA