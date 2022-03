Vladimir Luxuria, battuta choc su Cicciolina/ “Serpenti fuggiti visto che c’è lei…”

C’è una grande novità quest’anno all’Isola dei Famosi. Alvin raduna i suoi concorrenti ‘single’ in un posto nuovo che non è, dunque, la palapa ma un posto in spiaggia, in riva al mare, chiamato ‘La tana dei serpenti’. Pare, infatti, che sia una parte dell’Isola in cui non è difficile vedere dei serpenti, tanto che Floriana Secondi ne incontra uno proprio al suo fianco. Questa presenza dà a Vladimir Luxuria in studio lo spunto per una battuta tra il trash e il piccante su Cicciolina, che scatena un po’ di imbarazzo in studio.

Vladimir Luxuria ricorda Rossano Rubicondi/ "Morto l'anno scorso, con lui all'Isola…"

Dopo l’annuncio della Tana dei serpenti, Vladimir Luxuria si è rivolta a Ilary Blasy, chiedendole: “Ci sono ancora i serpenti sull’Isola? – e ha così motivato la sua domanda col la battuta hot – Perché io so che da quando hanno saputo che sarebbe arrivata Cicciolina sono tutti scappati!” Dall’Isola solo Alvin ha replicato, rimanendo in tema: “C’è l’anaconda di mare”, ma la gag è finita lì. Ilary Blasi ha infatti immediatamente ripreso il racconto della nuova location dell’Isola.

LEGGI ANCHE:

Vladimir Luxuria è fidanzata?/ Dall'attivista curdo Amin a Gennaro SicilianoVladimir Luxuria vs hater: “Dio non mi abbandona anche se trans”/ “Non sono perversa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA