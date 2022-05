Vladimir Luxuria “Belen Rodriguez famosa grazie a me”/ “Jeremias? Che delusione!”

Vladimir Luxuria, frecciatina a Belen Rodriguez: delusa da Jeremias

Vladimir Luxuria, opinionista di questa edizione dell’Isola dei Famosi, conosce bene le dinamiche del reality essendo stata naufraga nell’edizione del 2008. Quella fu l’edizione nella quale prese parte anche Belen Rodriguez e proprio la showgirl argentina è stata di recente destinataria di una frecciatina da parte di Vladimir. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale TV Mia, Vladimir Luxuria ha parlato proprio dei Rodriguez. Oltre a tirare in ballo una vecchia vicenda legata a Belen, ha anche commentato le gesta di Jeremias e del padre Gustavo, in particolare del primo che ha deluso ampiamente l’opinionista per la sua decisione di abbandonare una grande opportunità televisiva e non solo, in seguito al suo ritiro dall’Isola.

Vladimir Luxuria/ "All'Isola dei Famosi non mi vedrete mai in pantaloni!"

Alla rivista, Vladimir Luxuria ha commentato in merito: “Nel 2008 sono stata naufraga e se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me. A me che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi. Da loro mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare. Che delusione”.

Jeremias Rodriguez: "Non mi piacciono i reality"/ L'attacco di Vladimir Luxuria: "Dici così ma poi..."

I favoriti di Vladimir Luxuria all’Isola

Dopo aver lanciato una stoccata a Belen Rodriguez ed aver espresso la sua delusione nei confronti del fratello minore Jeremias, Vladimir Luxuria ha anche svelato nella medesima intervista chi sono i suoi naufraghi preferiti dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi. L’opinionista ha ammesso di apprezzare molto Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro ma anche Lory Del Santo. Se nel giovane naufrago ha intravisto una vera e propria rivelazione, della Del Santo ha apprezzato il suo modo di giocare, senza mai sminuire gli avversari.

Vladimir Luxuria: "Legge mi ha impedito di adottare un bambino"/ "Ho pianto in hotel"

Vladimir Luxuria in questi ultimi anni ha vestito i panni sia di concorrente ma anche di inviata in Honduras e ora di opinionista dell’Isola dei Famosi. Le mancherebbe, dunque, solo la conduzione ma la stessa ha ammesso di non avere alcuna intenzione di prendere il posto attualmente ricoperto dalla padrona di casa Ilary Blasi che anzi ha definito “bravissima”. E non ha escluso dei progetti in futuro proprio con Ilary e Nicola Savino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA