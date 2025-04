Figura ormai conosciutissima nel panorama televisivo italiano, Vladimir Luxuria è una presenza politica che ormai da anni lotta per i diritti civili. In passato ha raccontato a fondo la sua vita, compreso il difficile percorso di transizione che l’ha finalmente portata oggi a sentirsi in sintonia con la sua persona. In tutto ciò, i suoi genitori e la sua famiglia l’hanno sempre sostenuta portandola ad essere una vera e propria icona del mondo LGBT. In poco tempo, oltre all’attivismo si è fatta riconoscere anche per il suo talento televisivo.

L’abbiamo vista alla conduzione de L’Isola dei Famosi, ma non solo, Vladimir Luxuria ha spesso partecipato a reality di ogni genere diventando un punto di riferimento del mondo transgender. Di certo il suo cambiamento è stato radicale, dato che nel corso degli anni si è sottoposta ad alcuni interventi chirurgici, tranne quello ai genitali: sebbene nel 2009 avesse pianificato l’operazione all’ospedale Federico II di Napoli, ha cambiato idea per la paura di sottoporsi all’anestesia e per la paura di doverlo fare più a livello sociale che per sè stessa.

Ma a quali interventi si è sottoposta davvero Vladimir Luxuria? La conduttrice ha spiegato di aver fatto la rinoplastica – operazione per il naso – e di aver ricorso all’elettrocoagulazione, un sistema che blocca la crescita della barba. Ha ammesso poi di essersi rifatta il seno, ma non per estetica! Il suo è stato un “adeguamento di genere”, nonchè un modo per riconoscersi nel corpo da donna e abbandonare quello da uomo, che non le è mai appartenuto. Molti si sono chiesti anche se Vladimir Luxuria indossa una parrucca, e molte volte la conduttrice ha ammesso di averne alcune per completare il suo look. Come lei, molte persone transgender decidono di sperimentare con le parrucche per armonizzare meglio la loro figura. Vladimir non ha mai nascosto di utilizzarne diverse, specialmente quando è invitata in alcuni programmi televisivi dove la sua immagine è al centro della scena.