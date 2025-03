Vladimir Luxuria, chi è e carriera: attivista dagli anni ’80 e i primi passi nello spettacolo

Da anni è un volto simbolo della televisione e, lontano delle telecamere del piccolo schermo, dagli anni ’80 è fervente attivista per i diritti della comunità LGBTQIA+. Vladimir Luxuria, classe 1965, ha iniziato la sua carriera impegnandosi a fondo negli anni ’80 in favore del movimento per i diritti della “comunità arcobaleno”, rientrando anche tra gli organizzatori del primo storico Gay Pride d’Italia, che ebbe luogo a Roma nel 1994. Oltre all’impegno civile, ha anche spesso collaborato con quotidiani come L’Unità e emittenti radiofoniche come Radio Capital.

Nella versatile carriera artistica di Vladimir Luxuria c’è stato spazio anche per recitazione e spettacolo. Dopo le prime esibizioni allo storico Piper di Roma, si è fatta notare come attrice ottenendo alcuni ruoli per il cinema; nel 1991 ha debuttato sul grande schermo nel film di Paolo Breccia Cena alle nove, mentre nel 1997 è stata diretta da Carmine Amoroso in Come mi vuoi. Oltre ad un’intensa attività politica e anche letteraria (ha infatti scritto numerose opere), ha ottenuto un importante successo soprattutto in televisione.

Vladimir Luxuria in tv: da opinionista a conduttrice de L’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria ha fatto le sue prime apparizioni televisive a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, quando divenne ospite fissa nel salotto del Maurizio Costanzo Show. Nel corso degli anni si è anche avvicinata al mondo dei reality, trionfando nel 2008 all’Isola dei Famosi e partecipando nelle due edizioni successive prima come opinionista e poi come inviata. In carriera è stata anche opinionista del Grande Fratello e nuovamente de L’Isola dei Famosi nel 2017, nel 2022 e nel 2023.

L’anno scorso, invece, è stata promossa al timone del reality “honduregno” in quella che ha rappresentato la sua prima ed importante conduzione televisiva; al momento non è stata riconfermata per quest’anno e sono già spuntati i primi papabili nomi per sostituirla nella prossima edizione. Vladimir Luxuria, oltre ai reality, è diventata anche ospite fissa dei salotti televisivi nel corso degli anni, come opinionista per Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e non solo.

