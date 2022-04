Vladimir Luxuria, è fidanzato o single?/ Mistero dopo flirt con Gennaro Siciliano

Vladimir Luxuria torna questo pomeriggio, nella puntata del sabato di “Verissimo”, nel salotto tv di Silvia Toffanin: e inevitabilmente, tra il ritorno sulle immancabili polemiche che si porta in dote dall’edizione in corso de “L’Isola dei Famosi” e un accenno alla propria vita privata, vedremo se la diretta interessata farà o meno riferimento a quel misterioso fidanzato che da tempo Radio Gossip le attribuisce. Infatti secondo alcuni rumors la 56enne attivista ed ex politica originaria di Foggia potrebbe avere un compagno, anche se diversi indizi lasciano pure pensare il contrario.

In passato, come è noto, Vladimir Luxuria è stata legata sentimentalmente ad Amin, nome che agli aficionados delle cronache gossippare italiane dirà poco: attivista curdo conosciuto nel corso di una vacanza estiva, il giovane era stato il suo partner per un po’ di tempo, entusiasta di questa relazione ma allo stesso tempo ignaro di chi fosse Luxuria. Tuttavia, nel giugno 2020, l’opinionista televisiva ed ex parlamentare aveva ammesso che la storia era finita, pur senza svelare altri dettagli: neanche il tempo però di dare la notizia che proprio l’estate di quasi due anni fa ecco che Luxuria aveva attirato l’interesse dei paparazzi per la sua frequentazione con il ballerino Gennaro Siciliano.

VLADIMIR LUXURIA HA UN FIDANZATO? MOLTO RISERVATA: DOPO IL FLIRT CON SICILIANO ORA…

Tuttavia, dopo qualche avvistamento, dal 2021 in poi dei due non si è avuta più notizia né traccia tanto che probabilmente non si frequenterebbero oramai più e Vladimir Luxuria, stando almeno ai bene informati, dovrebbe essere tornata single. Ma sarà davvero così? A dire il vero la diretta interessata è stata sempre molto riservata a proposito della sua vita sentimentale e, solamente dopo molto tempo, ama parlare dei suoi ex: come nel caso di quella relazione avuta a suo dire con un noto politico di centrodestra e della scelta di non uscire allo scoperto per la difficoltà di lui a rendere nota la loro liaison.

Al momento, insomma, è difficile dire se vi sia posto per qualcuno nel cuore di Vladimir Luxuria e l’impressione è che, a meno di un ritorno di fiamma con Siciliano o di una relazione tenuta segreta nell’ultimo anno, l’opinionista delle reti Mediaset sia ufficialmente single. Tuttavia il silenzio dei due sull’argomento lascia aperta una porta a una possibile love story che negli ultimi tempi è stata portata avanti con discrezione. D’altronde Luxuria non ha mai fatto mistero di essere stata sempre molto attratta dall’ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi”, spiegando di amare molto il fisico statuario dell’uomo e, pur ammettendo di non essere mai stata fidanzata con lui, ha anche spiegato di aver trascorso all’epoca assieme a Gennaro “dei momenti davvero speciali assieme sulla costiera amalfitana”. Che la fuga d’amore si sia riproposta anche la scorsa estate?











