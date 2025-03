Non tutti sanno che Vladimir Luxuria, ex conduttrice de L’Isola dei Famosi 2024 è fidanzata da qualche tempo con un ragazzo che ha 21 anni in meno di lei. Si chiama Danilo Zanvit Stecher ed è un attivista per i diritti LGBTQ+ e, complice della conoscenza con la showgirl sembra esserci di mezzo anche Ilary Blasi e Bastian Muller, suo fidanzato dopo il matrimonio con Francesco Totti. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutte le curiosità sulla vita sentimentale di Vladimir Luxuria.

Danilo Zanvit Stecher, compagno della conduttrice, ha 37 anni a fronte dei quasi 60 di Vladimir Luxuria. Quest’ultima ha ammesso di essere in una relazione aperta con il ragazzo, e, come aveva confessato al Corriere della Sera, entrambi portano avanti un rapporto in cui potrebbero inserirsi altre storie, anche se per ora sembrano essere l’uno fedele all’altra. Molti li definiscono addirittura come “inseparabili“, dato che da quando si sono fidanzati sono sempre insieme. Mai un rumor su un tradimento o una crisi: i due portano avanti una bellissima storia d’amore dal 2020. Ma come si sono conosciuti? Scopriamolo nelle prossime righe.

Vladimir Luxuria e Danilo Zanvit Stecher, matrimonio in arrivo?

Nel 2020 è spuntata una foto sul profilo di Vladimir Luxuria, che è apparsa insieme a Danilo Zanvit Stecher, suo nuovo compagno. Sembra che in mezzo ci sia stato lo zampino di Ilary Blasi la quale aveva organizzato una cena a casa sua dato che il ragazzo sarebbe amico di Bastian Muller. Da quel momento i due hanno iniziato a frequentarsi e non si sono più lasciati, tanto che i fan dell’attivista iniziano a sperare in un possibile matrimonio che per ora sembra argomento tabù. Oltrettutto, per una coppia come la loro che rifugge le etichette, non sembra essere azzeccato un evento solenne come le nozze.

Danilo Zanvit Stecher conduce una vita lontana dai riflettori ed è a sua volta un attivista estremamente impegnato a difesa della comunità LGBTQ+, dato che ormai da anni fa parte dell’Arcigay. Lui e Vladimir Luxuria sembrano aver approfondito ulteriormente la conoscenza durante un evento di sensibilizzazione per i diritti civili: “Organizzai una fiaccolata“, aveva detto il fidanzato della conduttrice: “Lo stesso giorno Vladimir si trovava a Rovereto: la contattai per invitarla a Bolzano, ma gli orari dei due eventi coincidevano“. Poi continua: “Lei però fu molto disponibile: ospitò a cena i due ragazzi vittime di omofobia e una rappresentanza di Centaurus“.