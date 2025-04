Vladimir Luxuria, la storia d’amore con Sara Slowley: “Mai avuto rapporto intimo“

Qualche tempo fa, Vladimir Luxuria si era raccontata al Corriere Della Sera, raccontando alcune parti di sè che non ha svelato spesso in pubblico. Infatti, l’attivista ed ex deputata ha spiegato di aver avuto una storia d’amore con una donna in passato, svelando poi altri dettagli sull’attuale relazione con il 37enne Danilo Zanvit Stecher, il quale è molto più giovane di lei. Al Corriere della Sera aveva confessato anche un episodio agghiacciante: quando aveva 11 anni era stata adescata da un pedofilo che in Puglia, sul lungomare, le aveva offerto delle caramelle alla fragola.

“Non ci fu un rapporto completo, dopo ebbi voglia di rivederlo: ha presente la sindrome di Stoccolma? Continuammo.”, spiega la conduttrice, che poi racconta che l’uomo ulta 60enne non si era più presentato a un appuntamento. Nella sua vita c’è stata solo una donna, tale Sara Slowley e con lei ha avuto una relazione romantica, ma senza mai arrivare ad un rapporto intimo completo. Fu una storia durata moltissimi anni, una storia “libera“, dove ognuna di loro poteva coltivare parallelamente altre storie d’amore.

Danilo Zanvit Stecher è l’attuale fidanzato di Vladimir Luxuria e di professione è membro di un associazione per il recupero di persone tossicodipendenti. Sebbene stiano insieme, non hanno mai voluto definirsi come una coppia, ma entrambi hanno deciso di poter avere altre storie parallele. “Lui è omosessuale non integralista, abbiamo una storia romantica. Ai tempi aveva una compagna, non era sposato“, aveva spiegato la conduttrice, che ammette poi di doversi sottoporre sa trattamenti laser al viso così da superare il gap dell’età.