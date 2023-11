Vladimir Luxuria, chi è il nuovo compagno Danilo/ “Siamo una coppia aperta, e non c’entra Bastian Muller…”

Vladimir Luxuria racconta la sua storia con Danilo Zanvit Stecher

Le novità sentimentali dei personaggi noti sul piccolo schermo destano sempre particolare curiosità degli appassionati. Di recente sono emersi alcuni retroscena a tinte rosa riferiti a Vladimir Luxuria e al suo attuale compagno. Come riporta Biccy, l’ex parlamentare sarebbe da tempo legata a Danilo Zanvit Stecher e, stando alle prime indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, a fare da cupido sarebbe stato Bastian Muller, compagno di Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria è intervenuta ieri a Pomeriggio 5, raccontando a Myrta Merlino proprio la bellezza della sua liaison con Danilo Zanvit Stecher. Le parole dell’ex parlamentare, oltre a presentare al pubblico l’identità del 37enne originario di Bolzano, sono servite anche a smentire alcuni rumor e retroscena circolati nell’ultimo periodo e con particolare riferimento proprio alla presunta unione propiziata da Bastian Muller, compagno di Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria e il retroscena su Bastian Muller: “Non ho conosciuto Danilo grazie a lui, ma…”

“Io conosco Danilo dal 2009, è stata un’amicizia molto lunga. All’inizio ci siamo visti raramente e poi col tempo ci siamo visti sempre più frequentemente. E dopo un po’ di anni questa amicizia normale è diventata una bella amicizia speciale…”. Queste le parole di Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5 – riportate da Biccy – in riferimento alla liaison con Danilo. L’ex parlamentare ha poi aggiunto: “Inoltre lui è un ragazzo davvero speciale; è uno che risolve i problemi. Prima ho conosciuto solo uomini che i problemi li creavano…”.

Proseguendo nel racconto, Vladimir Luxuria è poi entrata nel merito degli ultimi retroscena; nello specifico, ha smentito la storia secondo la quale sarebbe stato Bastian Muller – compagno di Ilary Blasi – a presentargli Danilo, suo attuale fidanzato. “Hanno scritto che è stato Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi a presentarmelo, ma non è così. In realtà è successo esattamente il contrario. Cioè, ho presentato io Danilo a Bastian; durante una serata li ho presentati e Danilo essendo di Bolzano è bilingue e parla bene tedesco e i due parlavano insieme”. L’ex parlamentare ha poi concluso menzionando il supporto offertole da Ilary Blasi dal punto di vista emotivo: “Lei mi ha spronata ad essere più tranquilla e lasciarmi andare e a non essere così introversa. Siamo una coppia aperta, ci definiamo coppia aperta, ma alla fine…”











