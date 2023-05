Vladimir Luxuria choc su Andrea Lo Cicero/ “Omosessuali talvolta più machi di lui”

Vladimir Luxuria svela cosa pensa di Andrea Lo Cicero: le sue parole

Vladimir Luxuria è stata rinnovata per il secondo anno nel ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi. Ai microfoni di Novella 2000, l’opinionista ha svelato cosa pensa di Andrea Lo Cicero raccontando un vecchio aneddoto che lo vede protagonista.

Andrea Lo Cicero piange in diretta all'Isola dei Famosi/ Riascolta voce del figlio e…

Anni fa, Andrea Lo Cicero aveva svelato di non usare protezioni nel suo sporto aggiungendo: “Sono roba da “fr*cetti”. Questa frase ha fatto infuriare Vladimir Luxuria che ha rivelato: “Affermava di non usare protezioni sul campo da rugby all’infuori dei paradenti, poiché tutto il resto, a suo dire, sarebbe roba da ‘fro**tti’…’Fro**o’, dal latino, significa ‘molliccio’. Invitai Lo Cicero a farsi un giro per i locali gay di Roma, brulicando di omosessuali che tutti sono fuorché “mollicci”. Talvolta ben più machi di lui. Sono immune dal pregiudizio. Anzi, sto apprezzando Lo Cicero sull’Isola in fatto di operosità e sportività. Il naufrago va giudicato dall’istante in cui deposita il proprio calcagno sulla sabbia di Cayos Cochinos. Tutto il resto decade”. Nonostante quel piccolo scontro, l’opinionista si sta pian piano ricredendo nei confronti dello sportivo.

Christopher Leoni, lite con Lo Cicero per il 'furto' dei paguri all'Isola/ "Ipocrita e falso, non sei umano!"

Vladimir Luxuria commenta il rapporto tra Ilary Blasi ed Enrico Papi

Ilary Blasi ed Enrico Papi sono stati al centro di diversi rumor su presunti liti e discussioni negli studi dell’Isola dei Famosi 2023. Si è parlato del tentativo dell’opinionista di prendere il posto della conduttrice, ma a smentire queste voci ci ha pensato Vladimir Luxuria ai microfoni di Novella 2000.

“Su Ilary Blasi ed Enrico Papi ne dicono di ogni. Li ho visti ridere e scherzare in serenità” afferma l’opinionista, smentendo tutti i retroscena che si sono diffusi nelle ultime settimane. Al momento, sembra che tra Ilary Blasi ed Enrico Papi la collaborazione sia tranquilla. Cosa ne penseranno i diretti interessati? Non rimane che attendere gli sviluppi.

Andrea Lo Cicero 'scopre' e attacca Christopher all'Isola: "Scorretto"/ "Non mi potrò mai fidare di lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA